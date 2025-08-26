Chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho cha mẹ

Đưa cha mẹ đi khám mắt định kỳ, hỗ trợ tài chính, làm chỗ dựa tinh thần trong những lần điều trị, là những cách chăm sóc đôi mắt cha mẹ lớn tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đục thủy tinh thể hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực, chiếm tới 47,8% các trường hợp. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đục thủy tinh thể là nguyên nhân chủ yếu gây mù lòa (chiếm tới 66,1%), chủ yếu ở người trên 50 tuổi.

Hệ lụy của đục thủy tinh thể là đôi mắt mờ nhòe, dễ biến chứng tăng nhãn áp, gây đau nhức, có thể làm mất thị lực không phục hồi, ảnh hưởng lớn đến đời sống người cao tuổi. Đáng nói, không ít bậc cha mẹ Việt có tâm lý chủ quan, cho rằng việc nhìn mờ, đọc báo khó, hay đi lại chậm chạp... là dấu hiệu thường gặp của tuổi già. Một số khác lại lo ngại làm phiền con cái mà chịu đựng sự bất tiện trong sinh hoạt, chỉ khi triệu chứng trở nặng mới bắt đầu lo lắng và chia sẻ với người thân.

Một người lớn tuổi kiểm tra thị lực và điều trị đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với nhiều người Việt, cha mẹ và con cái ít khi nói lời yêu thương, mà thể hiện tình cảm bằng hành động. Vì vậy, khi sức khỏe cha mẹ giảm sút, con có thể đồng hành, chăm sóc, như một cách bày tỏ sự yêu thương không lời.

Sự đồng hành này có thể bắt đầu từ việc chủ động đưa cha mẹ đi khám mắt định kỳ, tìm hiểu triệu chứng của một số bệnh nhãn khoa thường gặp để cùng cha mẹ nhận biết sớm, từ đó có cách giữ gìn chăm sóc đôi mắt phù hợp. Hỗ trợ tài chính, hay trở thành "bạn đồng hành tinh thần" trong những lần điều trị cũng là cách con cái giúp cha mẹ an tâm chăm sóc sức khỏe đôi mắt và gắn kết tình cảm gia đình.

Khi cha mẹ không đủ nhanh nhạy để tiếp cận các thành tựu công nghệ hay y học, những đứa con có thể cập nhật thông tin về các công nghệ điều trị mới thay cha mẹ. Trong điều trị đục thủy tinh thể, nhiều tiến bộ y khoa đã ra đời, đơn cử công nghệ Phaco không dao. Nhờ sử dụng sóng laser phân mảnh thủy tinh thể, và ứng dụng AI trong việc lập trình đường mổ, chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân gần như không đau đớn trong quá trình điều trị. Thời gian hồi phục nhanh và chất lượng thị lực sau phẫu thuật cũng được cải thiện đáng kể. Công nghệ này đã vượt qua các kiểm định của các tổ chức quốc tế như FDA (Mỹ) và CE (châu Âu). Nhiều cơ sở y tế chuyên khoa, trong đó có Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đã ứng dụng thành công công nghệ này.

Bác sĩ bệnh viện Mắt Sài Gòn ứng dụng công nghệ Phaco không dao trong điều trị đục thủy tinh thể. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chị Cẩm Lụa vừa đưa mẹ 56 tuổi đến bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự, phẫu thuật bằng công nghệ Phaco không dao. Mẹ chị bị khuyết tật bẩm sinh về khả năng nghe, nói nên chỉ có đôi mắt là phương tiện duy nhất để kết nối thế giới. Khi cả hai mắt bà bị đục thủy tinh, sẹo giác mạc, khả năng nhìn thấy ánh sáng gần như bằng không. "Nhờ sự tận tâm của bác sĩ và công nghệ điều trị hiện đại, ca mổ đã mang lại kết quả vượt trên mong đợi của mẹ con tôi", chị Lụa chia sẻ.

Theo ghi nhận của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, mùa Vu Lan năm nay, nhiều người liên hệ bệnh viện, tìm hiểu về công nghệ phẫu thuật Phaco không dao và chọn lịch để cùng bệnh viện mang ánh sáng quay trở lại với "cửa sổ tâm hồn" cha mẹ. Mỗi lần đưa cha mẹ thăm khám, mỗi lời động viên, hay mỗi sự lựa chọn phương pháp điều trị từ con cái đều có thể giúp nhịp sống thường ngày của cha mẹ không còn bị gián đoạn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mắt Sài Gòn tài trợ một phần chi phí điều trị cho mẹ chị Cẩm Lụa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều độc giả cho biết, việc chăm sóc, hiếu kính với cha mẹ không chỉ trong mùa Vu Lan, nhưng dịp này là thời điểm đặc biệt để thể hiện sự biết ơn, lòng hiếu thảo một cách trọn vẹn, ý nghĩa.

Kim Anh