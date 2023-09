Chăm sóc làn da nhạy cảm với gel tắm hương nước hoa Rewhitez

Gel tắm có thành phần từ thiên nhiên, chứa hoạt chất làm sạch thân thiện, phù hợp nhiều vùng da trên cơ thể, kể cả nách, mông, bikini.

Hướng đến là sản phẩm all in one dùng được cho mọi vùng da trên cơ thể, bao gồm cả vùng nách, mông, bikini, gel tắm Rewhitez chứa các chiết xuất từ thiên nhiên cùng hoạt chất làm sạch dịu nhẹ, tạo nên bảng thành phần lành tính. Sản phẩm còn được bổ sung các thành phần có tính kháng viêm như hoạt chất bisabolol từ chiết xuất cúc La Mã, giúp giảm viêm nhiễm, hỗ trợ kháng khuẩn vùng bikini.

Bộ ba sản phẩm gel tắm nhà Rewhitez. Ảnh: Rewhitez

Với bảng thành phần lành tính đồng thời được bổ sung bisabolol có đặc tính kháng viêm, gel tắm All in one của Rewhitez có khả năng làm sạch, nuôi dưỡng mọi vùng da trên cơ thể, kể cả vùng bikini. Nhờ đó, sản phẩm giúp chị em tiết kiệm thời gian, phù hợp khi phải thường xuyên di chuyển.

Sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất làm sạch được tinh chế từ dầu dừa và dầu hạt cọ gồm Decyl glucoside và Cocamidopropyl betaine. Nhà sản xuất cho biết, hai hoạt chất này không gây kích ứng với da khô, da mẫn cảm, da bị viêm do cơ địa. Bên cạnh đó, với khả năng tạo bọt mịn, dày, hai hoạt chất này có khả năng làm sạch sâu, rửa trôi bụi bẩn, tạp chất, tế bào chết, đồng thời hỗ trợ giữ ẩm, không gây khô da.

"Decyl glucoside và Cocamidopropyl betaine có nguồn gốc từ thiên nhiên nên hoàn toàn tự phân hủy sinh học, giúp bảo vệ môi trường", đại diện thương hiệu chia sẻ thêm.

Chiết xuất từ thành phần tự nhiên với các hoạt chất làm sạch dịu nhẹ là ưu điểm của sản phẩm. Ảnh: Rewhitez

Gel tắm Rewhitez chứa hoạt chất bisabolol từ chiết xuất cúc La Mã, có tác dụng ngừa viêm, chống ngứa, hỗ trợ kháng khuẩn, làm dịu da vùng bikini. Hoạt chất này còn có khả năng làm tăng quá trình hydrat hóa, chống oxy hóa, kích thích tái tạo da, giúp da ẩm mịn, căng bóng.

Ngoài ra, sản phẩm chứa nhiều thành phần làm đẹp khác như: chiết xuất bảy loại quả, vitamin B3 (Niacinamide)... giúp dưỡng da.

Các thành phần trong gel tắm Rewhitez được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ảnh: Rewhitez

Đại diện thương hiệu cho biết, các nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng và nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hiệu quả làm sạch cũng như sự an toàn cho sức khỏe của người dùng. Theo đó, các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên được cung ứng bởi các nhà máy hóa dược tại châu Âu như BASF, Provital... cùng hệ nền không chứa SLS (chất tẩy rửa gây kích ứng) và paraben (chất bảo quản gây rối loạn nội tiết), qua đó, đem đến trải nghiệm êm ái, thân thiện với làn da.

Sản phẩm còn được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ, đồng thời được đảm bảo bởi Meracine - Công ty nghiên cứu, sản xuất, phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược mỹ phẩm với kinh nghiệm 20 năm.

Rewhitez hiện có ba dòng sản phẩm gel tắm với mùi hương và công dụng riêng, tùy thuộc sở thích chọn lựa của từng người dùng.

