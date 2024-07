Chăm sóc da mặt toàn diện với bộ sản phẩm RVB Lab

RVB Lab The Skin làm sạch, cấp ẩm và giải quyết một số vấn đề về da, giúp làm da trở nên mịn màng.

RVB Lab là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Italy, với lịch sử hơn 70 năm hình thành và phát triển. Các sản phẩm của thương hiệu ra đời dựa trên kiến thức sâu rộng về sinh lý da, được nghiên cứu trong thời gian dài bởi nhóm chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới hay tại các trường đại học. Trong đó, bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện RVB Lab The Skin được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Sản phẩm Cleansing nhà RVB Lab giúp làm sạch sâu từ bên trong. Ảnh: Hwin Group

Để đạt hiệu quả khi sử dụng, chuyên gia RVB Lab đưa ra hướng dẫn cho người dùng các bước thực hiện:

Đầu tiên là cần làm sạch da đúng cách với sản phẩm Cleansing. Sản phẩm không chỉ có khả năng làm sạch sâu trong từng lỗ chân lông mà còn được nghiên cứu với công thức cải tiến, cấp ẩm cho da mềm mại, ngậm nước. Sản phẩm mang lại hiệu quả với cả da được make-up chống nước và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Người dùng có thể sử dụng cho cả mắt, môi và mặt mà không bị nhờn dính, không kích ứng mắt và an toàn ngay cả khi không rửa lại với nước.

Sau bước làm sạch, chị em sẽ sử dụng bộ sản phẩm Meso Fill và Hyalu C+. Kem dưỡng trắng da Hyalu C+ cho làn da trắng mịn màng, không tỳ vết. Còn Meso Fill sẽ tái cấu trúc da, cho da căng bóng, cải thiện rõ rệt tình trạng da xỉn màu, da nhiều nếp nhăn do mất nước. Công dụng chính của hai sản phẩm này là hỗ trợ làm đầy da, mờ các đốm sắc tố, cải thiện tình trạng da xỉn màu, đốm nâu, nhiều vết thâm đen, thâm đỏ hay tình trạng da nhiều nếp nhăn do mất nước; từ đó, mang đến cho người dùng làn da căng bóng, sáng mịn.

Kem dưỡng trắng da Hyalu C+ hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, nhiều viết thâm đen. Ảnh: Hwin Group

Ngoài ra, một số dòng sản phẩm nổi bật nhà RVB Lab bao gồm: kem nâng cơ vùng mắt và xóa nếp nhăn sâu Instant Lift, serum tái tạo căng bóng da Fill &Peel... Khi sử dụng các sản phẩm RVB Lab, người dùng dễ dàng cảm nhận sự thẩm thấu nhanh chóng, tươi mát từ sâu bên trong làn da, đồng thời thư giãn, sảng khoái bởi mùi hương dịu nhẹ.

Bên cạnh đó, trước khi thực hiện các bước chăm sóc da, chuyên gia của RVB Lab khuyên người dùng cần nhận biết vấn đề da qua quan sát khuôn mặt theo các bước:

Bước 1: Xác định vấn đề cụ thể làn da đang gặp phải.

Bước 2: Phân tích sản phẩm phù hợp với tình trạng da, cá nhân hóa quy trình sử dụng.

Bước 3: Cân bằng cơ chế sinh học tự nhiên của làn da.

Bước 4: Mang lại phiên bản đẹp nhất cho làn da của từng khách hàng.

Meso Fill cho làn da sáng khỏe, căng bóng. Ảnh: Hwin Group

Thông thường, làn da hay gặp các vấn đề như mất nước và da khô, da mỏng và nhạy cảm, lão hóa da. Dựa vào từng tình trạng, RVB Lab cho ra những giải pháp phù hợp với 5 tiêu chí về độ an toàn. Thứ nhất là không chứa Paraben, paraffin... hoặc bất kỳ thành phần nào làm giảm độ tinh khiết và có nguy cơ gây kích ứng da. Thứ hai là không chứa chất gây mụn. Thứ ba là đã kiểm tra chromium, thủy ngân. Thứ tư là được kiểm tra vi sinh. Cuối cùng là đã thử nghiệm lâm sàng trên da nhạy cảm.

(Nguồn: Công ty Thái An)