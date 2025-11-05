Chăm sóc cha mẹ già trở thành gánh nặng với nhiều người Mỹ

Melissa Rogers, 48 tuổi, không muốn mẹ sống cùng nhà mình trong những ngày cuối đời, nhưng cũng không tìm được trại dưỡng lão chăm sóc người mất trí nhớ.

Khi bà Alice Jackson chuyển đến sống cùng gia đình Rogers ở Minnesota hồi đầu năm 2023, cô đã xin nghỉ việc để dành thời gian ở nhà chăm sóc mẹ. Nhưng sức khỏe của mẹ cô ngày càng suy yếu, chứng sa sút trí tuệ khiến bà không còn nhận ra hai đứa cháu sinh đôi.

Rogers đã tìm được một trại dưỡng lão nhận chăm sóc người mất trí nhớ tại địa phương, rồi nộp đơn xin phiếu hỗ trợ tài chính để có thể đưa mẹ đến đó. "Sau đó, chúng tôi phải chờ đợi", Rogers nói.

Tháng 6/2023, bà Jackson qua đời, nhưng mãi ba tháng sau, trại dưỡng lão mới liên hệ với Rogers, thông báo rằng họ đã có phòng trống và có thể tiếp nhận bà.

Rogers không phải người duy nhất lâm vào tình cảnh như vậy. Khảo sát từ công ty bảo hiểm nhân thọ Northwestern Mutual công bố hồi tháng 10 cho thấy 74% số người cao tuổi ở Mỹ muốn được chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, một khảo sát mới đây do công ty tư vấn Restaura lại cho thấy 70% người được hỏi cho hay họ không muốn bố mẹ cao tuổi sống cùng nhà mình.

Bên trong phòng ăn của viện dưỡng lão James Square tại bang New York, Mỹ. Ảnh: Syracuse

Khảo sát của Restaura, công ty chuyên cung cấp bữa ăn cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cũng cho thấy chỉ 17% số người được hỏi đã thảo luận với bố mẹ về nhu cầu chăm sóc cũng như khả năng họ chuyển đến sống tại nhà dưỡng lão.

"10 ngày trước khi mất, bố tôi mới nói cho tôi biết ông ấy muốn được chăm sóc thế nào trong giai đoạn cuối đời", Joseph Cuticelli, giám đốc Restaura, nói. "Tôi đã cố gắng nói chuyện này với bố trong suốt một thời gian, nhưng ông ấy luôn ngần ngại".

Tương tự, Rogers cũng chỉ nhận ra tầm quan trọng của những cuộc trò chuyện như vậy khi sức khỏe của mẹ sa sút đột ngột. "Chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì. Mọi thứ ập đến bất ngờ", cô nói.

Dù phần lớn người Mỹ trưởng thành không muốn sống cùng cha mẹ cao tuổi, nhiều người trên thực tế vẫn sống chung, chủ yếu là vì vấn đề tài chính.

46% người Mỹ đang hoặc sẽ hỗ trợ tài chính cho bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ/chồng, theo khảo sát gần đây của Lending Tree. Hơn 50% số người đang chu cấp cho bố mẹ phải vay nợ để làm vậy, gần 50% cảm thấy khó chịu với bố mẹ vì gánh nặng tài chính.

Điều dưỡng giúp đỡ người cao tuổi tập đi tại một viện dưỡng lão ở Tennessee, Mỹ. Ảnh: WPLN

Theo khảo sát của Northwestern, 42% người Mỹ thuộc thế hệ Boomers (sinh ra trong giai đoạn 1946-1964) và 35% người Mỹ thuộc thế hệ X (1965-1980) đã tự lên kế hoạch tài chính cho nhu cầu chăm sóc dài hạn của bản thân trong những năm tháng cuối đời.

"Có sự khác biệt giữa các thế hệ. Người lớn tuổi thường ý thức rõ hơn họ sẽ cần được chăm sóc và muốn chủ động chuẩn bị, nhưng chỉ khoảng một nửa đã thực sự lên kế hoạch cho việc đó", Daniel Loventhal, cố vấn tài chính của Northwestern, nhận định. "Trong khi đó, số người thuộc thế hệ trẻ chủ động cho việc chăm sóc mình, bố mẹ, thậm chí cho vai trò người chăm sóc ngày càng ít".

Rogers cho biết cô mất thu nhập khoảng 300 USD mỗi tuần khi nghỉ việc để chăm sóc mẹ. "Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình tôi. Khi bà mất, chúng tôi vẫn còn nợ. Phải mất ít nhất một năm để tài chính gia đình trở lại bình thường".

"Đó là thách thức thực sự khi bạn sẽ phải lo cho nhiều thế hệ cùng một lúc, cả về thời gian, mức độ stress lẫn tài chính", cố vấn Loventhal nói thêm, thêm rằng đây là những người thuộc thế hệ "bánh kẹp", bị kẹp giữa cha mẹ già yếu và con cái còn nhỏ. "Liệu thế hệ trẻ có thể vừa tiết kiệm cho việc học của con cái, vừa chu cấp cho bố mẹ, ông bà được không?".

Theo Matt Schulz, chuyên gia phân tích tài chính tiêu dùng của LendingTree, hầu hết con cái trưởng thành đều cảm thấy có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ, cả về mặt tài chính lẫn các mặt khác.

"Tôi nghĩ việc muốn chăm sóc những người đã nuôi dạy mình suốt bao năm là điều đáng quý. Cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì những người thuộc thế hệ 'bánh kẹp' nên bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tiết kiệm không bao giờ là thừa", ông Schulz nói.

Đức Trung (Theo USA Today, Washington Post)