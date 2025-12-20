Chạm nhẹ một que diêm xoay chuyển cả phép tính

Phép tính trong hình sai lè ra, nhưng chỉ cần di chuyển đúng một que diêm thôi là thế giới lập tức trở nên hợp lý.

Nhìn thì tưởng dễ, nhưng đây chính là kiểu câu đố khiến bao người phải nheo mắt, zoom màn hình rồi tự hỏi: "Ủa mình học Toán lớp mấy vậy ta?".

Nhiều người nhìn 5 giây là ra ngay, còn số khác thì nhìn 5 phút bắt đầu thấy... hoa mắt. Đây là bài test nhẹ để xem bạn thuộc team "bén không tưởng" hay team "não cần khởi động 10 giây". Không áp lực nha, đây là câu đố sinh ra để vui chứ không phải để hành hạ dân văn phòng. Chỉ cần tinh mắt một chút là bạn sẽ thấy đáp án nằm lấp ló ngay trước mặt. Giải được rồi thì đảm bảo bạn sẽ gật gù kiểu: "Trời ơi sao mình không nghĩ ra sớm hơn?". Còn nếu chưa ra thì cứ bình tĩnh, câu đố que diêm nổi tiếng là thích đánh lừa cảm giác.

Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng thử xem bạn thông minh mức nào chưa? Chỉ 1 que diêm thôi, mà thay đổi nguyên cả cục diện phép tính luôn đó!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà