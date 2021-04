Chăm con ốm, dược sĩ bị mất việc

TP HCMBệnh viện Nhân dân 115 cho thôi việc sau khi nghỉ chăm con ốm, dược sĩ Vũ Kim Thu khởi kiện cho rằng không sai, đã thực hiện các quy định của Luật lao động.

Tuy nhiên, TAND quận 10 xử sơ thẩm đã áp dụng nội quy của Bệnh viện Nhân dân 115, bác đơn kiện của bà Thu. Không đồng ý, nguyên đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án, đồng thời gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng trung ương.

Bà Thu cho rằng, bệnh viện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với mình không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi "trù dập" vì bà đã tố cáo hàng loạt sai phạm xảy ra tại bệnh viện; còn TAND quận 10 đã áp dụng văn bản dưới luật, nhận định không đúng bản chất vụ án và có những quyết định không đúng đắn làm mất đi quyền của phụ nữ được chăm sóc con nhỏ khi ốm đau.

Ủy ban tư pháp, VKSND Tối cao... đã có văn bản đề nghị TAND và VKSND TP HCM xét xử vụ án của bà Thu đúng theo quy định của pháp luật. Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra ngày 19/4.

Theo đơn khởi kiện, bà Vũ Kim Thu làm việc tại Khoa Dược Bệnh viện Nhân dân 115 được 24 năm. Đầu tháng 1/2020, con gái 7 tuổi bị ốm, ho nhiều ngày nên bà xin nghỉ tổng cộng 9 ngày (từ 10/1/2020 đến 22/1/2010).

Bà đã nộp các tài liệu chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng gồm bản photo sổ khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 kèm toa thuốc cho Khoa Dược và đã được báo cáo cho Ban Giám đốc. Trên các toa thuốc đều đề ngày tái khám.

Tuy nhiên, bệnh viện cho rằng, bà "tự ý nghỉ" và không cung cấp được các chứng từ thể hiện có chỉ định "mẹ nghỉ để chăm sóc con ốm" chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng để được hưởng chế độ nghỉ bảo hiểm xã hội. Bà Thu đã vi phạm quy định tại Thông báo 3064 năm 2018 của bệnh viện về trách nhiệm cung cấp chứng từ nghỉ bảo hiểm xã hội nên bệnh viện đã nhiều lần tổ chức họp kiểm điểm xử lý vi phạm. Đến ngày 12/3/2020, Hội đồng kỷ luật viên chức của bệnh viện ra Quyết định 354 buộc thôi việc đối với bà Thu.

Theo bà Thu, việc bệnh viện áp dụng Thông báo 3064 năm 2018 để ra quyết định buộc thôi việc bà là không đúng, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Bà yêu cầu TAND quận 10 buộc Bệnh viện Nhân dân 115 phải thu hồi, hủy bỏ quyết định buộc thôi việc, khôi phục lại công việc, chức vụ quyền lợi cho bà theo quy định. Đồng thời bệnh viện phải trả tiền lương tương ứng với thời gian bà không được làm việc đến thời điểm đi làm lại, bồi thường... tạm tính là hơn 62 triệu đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, người bảo vệ quyền lợi ích của bà Thu cho rằng, quyết định kỷ luật của bệnh viện là vi phạm pháp luật. Cụ thể, Thông báo 3064 năm 2018 của bệnh viện quy định trách nhiệm của Trưởng các khoa, phòng phải báo cáo Ban Giám đốc và Phòng tổ chức cán bộ trong trường hợp có viên chức, người lao động nghỉ việc hoặc tự ý nghỉ việc. Văn bản này chỉ là văn bản nội bộ, không phải nội quy hoặc quy chế của bệnh viện nên theo quy định của pháp luật, văn bản này không có tính bắt buộc đối với người lao động.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 126 Bộ Luật lao động năm 2012 và khoản 2 Điều 31 Nghị định 05/2015 của Chính phủ, bà Thu nghỉ việc do con ốm là lý do chính đáng. Bà đã nộp sổ khám, toa thuốc cho lãnh đạo Khoa Dược.

Trên sổ khám, toa thuốc đều in logo Bệnh viện Nhi đồng 2, tên bệnh nhân là con bà Thu và tên người giám hộ. Đồng thời, trên toa thuốc đều có chỉ định, chữ ký của bác sĩ chuyên khoa. Bà còn báo cáo lý do nghỉ làm vì con ốm với Giám đốc Bệnh viện 115 – ông Phan Văn Báu, cùng nhiều lãnh đạo khác khi phát biểu tại Đại hội chi bộ Khoa Dược chiều 17/1/2020 và nộp hồ sơ nghỉ cho thư ký.

Việc bà Thu xin nghỉ đã được lãnh đạo khoa và Ban Giám đốc chấp nhận nên đã xếp bà vào diện nghỉ không hưởng lương. Điều này thể hiện ở bảng lương tháng 2/2020 của bà Thu đã bị trừ 9 ngày không hưởng lương (2,9 triệu đồng), chỉ còn thực nhận hơn 3,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các cuộc họp về việc xử lý kỷ luật bà Thu chưa được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục như: người chủ trì các cuộc họp không phải người đứng đầu bệnh viện, thiếu chữ ký của các thành viên dự họp...

Người đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 giữ nguyên quan điểm cho rằng việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc bà Thu đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định định của pháp luật.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bệnh viện cho rằng, lý do chính đáng theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Bộ Luật lao động là phải "có giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh" - hoàn toàn khác với sổ khám, toa thuốc. Bệnh viện đã nhiều lần yêu cầu bà Thu cung cấp giấy xác nhận của Bệnh viện Nhi đồng 2 để được quyền nghỉ là phù hợp với pháp luật nhưng bà Thu đã không cung cấp.

Theo đó, bà Thu tự ý nghỉ việc khi chưa được bệnh viện đồng ý, trong những ngày nghỉ việc đưa con đi khám và chăm con ốm không có bất kỳ đơn xin phép hay thỏa thuận nào với Giám đốc bệnh viện. Từ đó, phía bệnh viện đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Thu.

Tháng 10/2020, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét quan điểm của các bên, TAND quận 10 bác toàn bộ yêu cầu của bà Thu.

Theo HĐXX, có cơ sở xác định bà Thu nghỉ chăm con ốm và nộp kèm các chứng từ chứng minh lý do nghỉ việc là chính đáng gồm sổ khám bệnh và toa thuốc. Tuy nhiên, các chứng từ này không được bệnh viện chấp nhận. Ngày 17/2/2020, bệnh viện đã có thông báo yêu cầu bà Thu "cung cấp các chứng từ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp xác định con viên chức bị ốm và chỉ định mẹ nghỉ để chăm sóc". Bà Thu cho rằng pháp luật không quy định bắt buộc người lao động phải chứng minh lý do chính đáng bằng những loại chứng từ này nên từ chối cung cấp.

Trên các toa thuốc có chỉ định và chữ ký của bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Nhi đồng 2, nhưng không được bệnh viện này xác nhận. Bà Thu không cung cấp được giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh mà cho rằng sổ khám, toa thuốc là chứng từ chứng minh việc bà nghỉ có lý do chính đáng.

Tòa cũng cho rằng, bệnh viện có thừa nhận trừ lương 9 ngày bà Thu nghỉ việc, nhưng không đồng nghĩa chấp nhận cho bà nghỉ việc không hưởng lương. Trong hồ sơ cũng không có tài liệu nào thể hiện giữa bệnh viện bà Thu có sự thỏa thuận bằng văn bản thể hiện chấp nhận cho bà nghỉ.

Bệnh viện đã bổ sung các tài liệu chứng cứ cho thấy biên bản họp kiểm điểm có chữ ký các thành viên dự họp và văn bản ủy quyền của người đứng đầu nên quy trình xử lý kỷ luật, ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Thu đã thực hiện đúng thẩm quyền và thủ tục.

Bà Vũ Kim Thu từng tố cáo những sai phạm của bệnh viện trong việc đấu thầu mua thuốc và ép bệnh nhân sử dụng thuốc của bệnh viện. Những tố cáo này được Thanh tra Sở Y tế TP HCM kết luận "có căn cứ" và đề nghị UBND TP HCM có hướng xử lý Bệnh viện Nhân dân 115. Quá trình TAND quận 10 giải quyết vụ kiện, bà Thu có nhiều đơn thư gửi Ủy ban Tư pháp Quốc hội, các cơ quan trung ương, cho rằng "đã xảy ra sai phạm" trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 và thất thoát số lượng lớn chất gây nghiện từ năm 2011 đến 2020 tại cơ quan mình. Sự việc đã được chuyển sang Bộ Công an làm rõ.

Hải Duyên