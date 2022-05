Thái LanSức ép từ vụ nổ khiến kính sau của ôtô vỡ tung, có mảnh văng xa vài mét, hôm 23/4 ở Bang Sao Thong, tỉnh Samut Prakan.

Chai xịt khử mùi nổ tung trong ôtô Video: PPTV HD 36

Camera giám sát tại một bãi đỗ xe ở quận Bang Sao Thong ghi lại sự cố từ một chiếc Toyota Vios. Ngay khi đó, một nam nhân viên an ninh đang ngồi nói chuyện với bạn cách đó 15 m nghe thấy tiếng nổ liền chạy tới.

Tại hiện trường, người đàn ông này thấy một chai xịt khử mùi biến dạng ở ghế sau xe, trong khi toàn bộ kính sau đã vỡ bung. May mắn không có ai bị thương.

Chiếc Vios đã đỗ tại chỗ suốt hai ngày, dưới thời tiết oi bức và nắng nóng. Lúc này tại Thái Lan đã vào hè. Ở tỉnh Samut Prakan, nhiệt độ ngày 23/4 ghi nhận mức 28-34 độ C ở ngoài trời. Nhưng trong ôtô đỗ dưới nắng, nhiệt độ có thể tới 50-60 độ C, ở bề mặt những khu vực đón nắng như táp-lô có thể tới 80-90 độ C. Nhiệt độ cao được nhận định là nguyên nhân khiến bình xịt khử mùi nổ tung.

Trên thế giới đã có không ít tai nạn tương tự xảy ra. Thực tế, hơi nóng trong ca-bin làm tăng áp suất các chất trong những loại bình có khí nén, gây ra những vụ nổ có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Ngoài các bình khí nén, những món đồ nên tránh để trong ôtô, đặc biệt vào mùa hè, là các loại thiết bị điện tử, thuốc, mỹ phẩm và một số đồ ăn có thể nóng chảy. Thậm chí, một chai nước trong ôtô dưới trời nắng cũng có thể gây hỏa hoạn do ánh nắng khúc xạ qua chai nước sẽ tập trung năng lượng có thể đốt cháy các chất liệu như da bọc ghế.

Mỹ Anh (theo PPTV HD 36)