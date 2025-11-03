Bạn gái của cha kém tôi 10 tuổi

Giờ đây, tôi đứng giữa hai luồng cảm xúc: một bên là tình thương dành cho cha, một bên là sự thương cảm dành cho cô gái trẻ.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cha mình, bởi thật sự trong lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối và không biết nên hành xử ra sao cho vẹn toàn. Cha và mẹ tôi đã ly hôn nhiều năm trước vì khác biệt trong lối sống. Dù vậy, họ vẫn cùng nhau nỗ lực nuôi dạy tôi và các anh trai học hành đến nơi đến chốn, đợi chúng tôi ra trường rồi mới chính thức chia tay. Sau đó, cha dọn ra sống riêng, dành dụm mua một căn hộ nhỏ, còn ngôi nhà cũ để lại cho mẹ và anh em tôi. Giờ đây, cả căn hộ của cha lẫn ngôi nhà của gia đình đều đã có giá trị lớn. Mặc dù đã không còn là vợ chồng nhưng trong những dịp quan trọng như đám cưới con cái, cha mẹ tôi vẫn xuất hiện cùng nhau.

Tất cả tưởng như bình yên cho đến một ngày, khi cha đến thăm tôi và cháu ngoại, con tôi mượn điện thoại của ông chơi game, tôi vô tình thấy tin nhắn từ một cô gái trẻ. Hỏi ra, cha không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận ông và cô ấy đã quen nhau được 11 năm. Cô gái ấy 33 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, lại sở hữu tài sản riêng. Cha từng sợ cô ấy đến với ông vì tiền bạc, nhưng ông khẳng định suốt chừng ấy năm, người con gái này chưa từng xin ông một đồng. Thậm chí quà cô ấy mua cho cha tôi còn có giá trị cao hơn những gì ông tặng cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lao vào làm nhiều việc cùng lúc để lo cho gia đình, rồi tự lo cho bản thân, thậm chí còn âm thầm mua được nhà mà cha tôi hoàn toàn không hay biết. Ngay cả khi gặp biến cố mất tiền lớn hay tai nạn, cô ấy cũng không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ông. Có lần cha đề nghị hỗ trợ chi phí học lên cao hơn, cô ấy kiên quyết từ chối, chọn tự lực kiếm sống để theo đuổi mục tiêu. Mỗi lần cô ấy ghé thăm cha tôi đều sẽ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ khiến căn bếp ấm cúng, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn giàu dinh dưỡng. Thậm chí khi cha tôi bị bệnh hiểm nghèo, cô ấy vẫn không từ bỏ mà ở bên cạnh chăm sóc. Hiện tại, cô ấy vừa làm gia sư dạy ba ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, vừa dạy múa cổ trang, đồng thời theo học thêm ngành dược thú y từ xa.

Theo lời cha, cô ấy là người độc lập, ham học hỏi và luôn trau dồi bản thân. Ngoài công việc chính, cô ấy còn học thêm nấu ăn, pha trà, làm bánh, thậm chí lấy thêm bằng đại học để mở rộng kiến thức. Cô ấy cũng thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn và cả những con vật bị bỏ rơi. Cha nói ông ngưỡng mộ sự nhân hậu và nghị lực sống tích cực ấy. Điều khiến tôi lo nhất chính là khoảng cách tuổi tác quá lớn, cha đã 73 tuổi, còn cô mới 33, kém tôi cả chục tuổi. Cha tôi lại từng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không thể sinh con. Tôi thương cho cô gái trẻ ấy, vì lẽ ra cô ấy hoàn toàn có thể có một gia đình trọn vẹn với người đồng trang lứa.

Tôi đã nhiều lần khuyên cha nên buông bỏ để cô còn cơ hội khác, cha chỉ cười hiền. Ông bảo ở tuổi này, điều duy nhất ông mong muốn là có một người bầu bạn. Dù đã 73, ông vẫn giữ vẻ ngoài khỏe mạnh, phong độ khiến nhiều người nghĩ chỉ mới ngoài 60. Khi đi bên ông, cô ấy chưa từng thấy ngại ngần. Dù chỉ gặp nhau vài lần mỗi tháng, cô ấy vẫn chăm lo cho ông tận tình. Cha từng kể có lần ông bị tai nạn, chân nhiễm trùng, sốt cao, chính cô ấy đã thức trắng hai đêm liền để chăm sóc. Cha bảo thật sự yêu cô ấy và chỉ mong cô ấy được hạnh phúc. Còn tôi, lòng vẫn ngổn ngang bao lo lắng.

Tôi đã nhiều lần phản đối gay gắt, khiến cha buồn. Ông chỉ mong tôi có thể tôn trọng hạnh phúc riêng của ông. Giờ đây, tôi đứng giữa hai luồng cảm xúc: một bên là tình thương dành cho cha, một bên là sự thương cảm dành cho cô gái trẻ. Tôi không biết phải làm thế nào để vừa giữ trọn sự tôn trọng dành cho cha, vừa giải tỏa được nỗi băn khoăn chưa nguôi trong lòng.

Hồng Hạnh