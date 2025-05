Chà xát chanh vào vùng kín trị viêm nhiễm gây tổn thương

Hà NộiChàng trai 23 tuổi ngứa vùng kín, theo hướng dẫn trên mạng dùng chanh chà xát vào để "loại bỏ vi khuẩn" dẫn đến viêm loét, trợt đỏ da.

Ngày 18/5, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, kể bệnh nhân cho hay "trên mạng" nói chanh chứa axit mạnh giúp kháng khuẩn, an toàn với sức khỏe, "có thể loại bỏ vi khuẩn, không cần dùng thuốc".

"Đây là phương pháp phản khoa học, khiến vùng kín bệnh nhân bị tổn thương nặng nề", bác sĩ nói, thêm rằng da vùng này khá mỏng và nhạy cảm, tăng nguy cơ dị cảm dương vật, rối loạn cương sau này.

Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân dừng dùng các chất lạ, kê kháng sinh liều cao, bôi thuốc, tái khám sau một tháng.

Nước chanh nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe, nhưng lạm dụng sẽ gây hại. Ảnh: Lê Nguyễn

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm, video cổ súy dùng chanh để "thải độc, giảm cân, chữa bách bệnh". Nhiều người tin rằng chanh có tác dụng cải thiện sinh lý, kéo dài tuổi thọ, hồi phục kinh nguyệt sau mãn kinh, loại bỏ vi khuẩn gây viêm nhiễm, nấm ngứa.

Tuy nhiên, thực tế, theo bác sĩ chanh có tính axit mạnh có thể gây kích ứng da, khiến vùng kín bị đau rát, ngứa ngáy. Trường hợp da có vết xước hoặc tổn thương nhẹ, chanh có thể gây bỏng rát, thậm chí phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên, tăng nguy cơ viêm nhiễm nặng nề.

Viêm nhiễm chủ yếu là do vi khuẩn hoặc virus. Các tác nhân này có thể xâm nhập, phát triển và gây bệnh là do không vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, quan hệ tình dục không an toàn. Ngoài ra, các yếu tố thuận lợi để tình trạng viêm nhiễm nam khoa xảy ra do một số vấn đề liên quan tới bao quy đầu như hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Bác sĩ khuyến cáo khi có vấn đề sức khỏe cần đi khám để được kê đơn thuốc, điều trị. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các phương pháp phản khoa học, "rước họa vào thân".

Thùy An