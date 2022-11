Cha thiệt mạng vì ngăn cản kẻ tấn công con

Khánh HòaÔng Minh thấy Trần Văn Đức, 34 tuổi, cầm dao sang nhà tìm con mình liền ra căn ngăn, bị chém nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Ngày 20/11, Trần Văn Đức bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Đức tại khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Trung Toàn

Theo điều tra, khuya 4 hôm trước, Đức mang dao sang tìm con ông Nguyễn Minh (69 tuổi, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn) do có mâu thuẫn từ trước. Khi ông Minh ra can ngăn, anh ta đuổi đánh, chém nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Một số người dân chứng kiến sự việc nhưng không dám can ngăn do Đức cầm dao đe doạ. Lực lượng công an xã Diên Toàn sau đó có mặt, cùng người dân khống chế anh ta.

Lãnh đạo xã Diên Toàn cho biết, ông Minh là người hiền lành, được người dân yêu quý.

Bùi Toàn