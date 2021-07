Cha Robert Downey Jr. qua đời

MỹNhà làm phim Robert Downey Sr. - cha tài tử "Người Sắt" Robert Downey Jr. - qua đời ở tuổi 85, hôm 7/7.

Ngày 8/7, Downey Jr. báo tin buồn qua Instagram: "Tối qua, cha tôi đã ra đi bình yên sau nhiều năm chống chọi bệnh Parkinson. Ông ấy là một nhà làm phim rất độc đáo và luôn lạc quan".

Tài tử "Iron Man" Robert Downey Jr. (phải) và cha ruột. Ảnh: BBC.

Downey Sr. sinh năm 1936 tại New York, là con một người mẫu. Ông bắt đầu hoạt động trong ngành điện ảnh từ thập niên 1950. Nhà làm phim thường hứng thú với những dự án độc lập kinh phí thấp và các đề tài như tuổi mới lớn, đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Năm 1969, ông gây chú ý với Putney Swope, được trình chiếu và quảng bá rộng rãi tại các hệ thống rạp lớn. Tạp chi New York bình chọn tác phẩm vào top 10 phim hay nhất năm. Năm 1991, ông đạo diễn phim Too Much Sun có sự tham gia của con trai.

Ngoài đạo diễn, Downey Sr. còn đóng phim. Ông góp mặt trong nhiều dự án lớn như Boogie Nights (1997) của Paul Thomas Anderson, Magnolia (1999) - đóng cùng Tom Cruise hay The Family Man (2000) - cùng Nicolas Cage.

Robert Downey Sr. từng ba lần kết hôn. Downey Jr. là con thứ hai của ông với vợ đầu - nữ diễn viên Elsie Ann Downey. Vợ thứ hai của ông - diễn viên Laura Ernst - qua đời năm 1994 vì bệnh Lou Gehrig (xơ cứng teo cơ một bên). Năm 1998, Downey Sr. cưới nhà văn Rosemary Rogers. Hai người sống tại New York nhiều năm qua.

Phương Mai (theo Variety)