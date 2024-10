Cha ngoài 60 tuổi đi 'bóc bánh trả tiền'

Tôi sợ mẹ sẽ mất bình tĩnh nếu biết những chuyện cha làm, có những hành động bộc phát không thể lường trước được hậu quả.

Lo lắng khi ba vợ ngoài 60 tuổi thích xem phim nóng

Tôi là người em vợ trong bài viết: "Lo lắng khi ba vợ ngoài 60 tuổi thích xem phim nóng". Khi bài viết của anh rể được đăng và có nhiều bình luận, chị gái đã gửi cho tôi. Tôi thấy cần phải chia sẻ hết những vấn đề mà gia đình đang vướng phải vì có những điều anh rể không biết.

Cuộc sống ngày càng mang đến nhiều tiện ích và hiện đại, nhưng gia đình tôi có thể sẽ tan vỡ từ khi cha dùng chiếc smartphone này. Gần đây tôi thấy cha có những biểu hiện và hành động mờ ám như muốn giấu giếm điều gì đó. Mấy năm nay, tôi thường ít về nhà vì bận rộn công việc nên cuộc sống của cha mẹ, tôi không nắm rõ. Cách đây vài ngày, mẹ gọi vào số điện thoại của cha vì nghi vấn cha đã chặn sốmẹ. Và đúng như mẹ nghĩ, cha chặn cả hai số điện thoại của mẹ, những người khác gọi đến số cha đều đổ chuông, còn riêng hai số của mẹ thì không.

Đứng trước câu hỏi của mẹ, cha dường như không lý giải được lý do. Hơn nữa mẹ hay than với tôi rằng từ ngày có chiếc điện thoại cảm ứng, cha hay lên mạng xã hội và các trang xem suốt ngày, không để ý những việc xung quanh. Việc đó tôi cũng biết và chưa tìm ra cách khắc phục. Mẹ còn nói mỗi khi mẹ có việc phải xa nhà vài ngày, cha ở nhà hay ra ngoài từ sáng tới chiều, không ngó ngàng gì nhà cửa. Do nhà tôi lắp camera nên mẹ đi xa luôn xem qua điện thoại. Nhưng mỗi khi hỏi đến, cha lại lấp liếm và nói đi mua đồ này nọ.

Những hành động kỳ lạ như cài mật khẩu, luôn ôm điện thoại trong người làm tôi nghi vấn cha có nhân tình bên ngoài. Tôi bắt đầu hoài nghi và lục điện thoại của cha, rà soát tất cả app trò chuyện, phát hiện vài số điện thoại lạ. Hơn nữa khi vào thùng rác của tin nhắn, tôi thấy được từ người bên kia với nội dung là địa chỉ của một nhà nghỉ. Còn về phía cha, gọi người đầu dây bên kia là "em" và gặng hỏi người đó làm ở quán nào, có gần địa chỉ nào đó không. Tôi đã đoán ra được phần nào và lần theo số điện thoại để tra cứu trên mạng xã hội, biết được tên và mặt của người phụ nữ đó. Cũng từ điện thoại của cha, tôi tìm ra được nhiều lần cha đi "bóc bánh trả tiền" khác. Tôi tin còn nhiều cuộc trò chuyện và trao đổi khác mà mình không biết, do cha đã biết cách xoá hết dấu tích.

Từng nghĩ ra hướng giải quyết là lắp định vị xe máy theo dõi bắt tại trận cha nhưng lại phải tháo ra do xe không đi mấy ngày thì hết bình. Điều tôi lo sợ bây giờ là mẹ sẽ mất bình tĩnh nếu biết những chuyện cha làm, có những hành động bộc phát không thể lường trước được hậu quả. Phận làm con, tôi không muốn điều này xảy ra khi cha mẹ đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi đáng lý người ta vui vẻ, quây quần bên con cháu. Nhưng nếu cứ thế này, tôi e rằng cha sẽ sớm bị mê muội rồi tan vỡ gia đình. Việc tìm ra hướng giải quyết thực sự rất quan trọng với gia đình tôi lúc này. Xin mọi người cho tôi những lời chia sẻ có kinh nghiệm để gia đình có thể trải qua được biến cố này.

Linh Lan