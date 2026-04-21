Cha mẹ vun đắp cho sự nghiệp của Rory McIlroy thế nào

Sau khi bảo vệ ngôi vô địch tại giải Masters 2026, golfer cựu số một thế giới Rory McIlroy nói rằng anh sẽ không bao giờ trả hết công ơn của bố mẹ.

"Thưa bố mẹ, con nợ hai người mọi thứ. Bố mẹ là những người tuyệt vời nhất. Chỉ cần làm được một nửa như những gì bố mẹ đã dành cho con, hẳn là con đã thành công lắm rồi", McIlroy vừa nói vừa gạt nước mắt khi đăng quang tại Masters 2026 trên sân Augusta National, bang Georgia ngày 13/4.

Đây là lần thứ hai liên tiếp McIlroy mặc chiếc "Áo khoác Xanh", ẵm chiếc cúp hình Hội quán của sân đấu đăng cai giải danh giá bậc nhất của golf thế giới.

Kết quả này là mốc son mới trong sự nghiệp của McIlroy - thắng lợi thứ sáu ở cấp độ major, thứ 30 trên PGA Tour Mỹ, bên cạnh 21 cúp trên DP World Tour châu Âu và 122 tuần nắm ngôi số một thế giới. Trong hành trình đạt thành tựu hoành tráng đó, McIlroy không thể thiếu gia đình, nhất là bố Gerry và mẹ Rosie.

McIlroy ôm bốn Gerry sau khi vô địch Masters 2026 trên sân Augusta National, bang Georgia, Mỹ ngày 13/4/2026. Ảnh: Masters

Gerry và Rosie yêu nhau trong thời gian cùng làm trong một quán bar ở Belfast, Bắc Ireland. Họ kết hôn đầu năm 1988, và một năm sau McIlroy chào đời.

Hồi đó Gerry đã chơi golf, có lúc đạt đỉnh trình nghiệp dư (không còn điểm chấp). Đi tập, ông cũng đưa Rory theo dù còn nằm xe nôi. Gerry muốn con trai cảm nhận cảnh quan, nghe được tiếng bóng. Nhờ đó, Rory sớm tiếp xúc môi trường golf, lên hai tuổi đã được bố tặng một bộ gậy nhựa.

Khi ba tuổi, McIlroy đã đòi bố đưa đi tập và gây chú ý bằng những cú phát dài 40 yard ở một sân gần nhà. Bên cạnh đó, anh còn luyện tập tại gia bằng các bài chip bóng vào máy giặt và xem băng kỹ thuật do danh thủ Nick Faldo hướng dẫn.

Trong giai đoạn sơ khởi, Gerry là người truyền cảm hứng cũng như dẫn dắt con trai. Sau đó, ông gửi gắm cho HLV Michael Bannon. McIlroy kể rằng bố còn khích lệ bằng cách chủ động điều chỉnh par sân cho anh có thành tích phấn khởi trong các buổi đánh tập.

Gia đình McIlroy thuộc tầng lớp lao động tay chân. Để có tiền cho McIlroy theo golf, ông Gerry đã phải nhận nhiều loại công việc khác nhau, từ pha chế đến lau dọn nhà vệ sinh, có thời gian phải làm 100 giờ mỗi tuần trong khi bà Rosie tăng ca đêm trong nhà máy. Vì chi phí golf cho Rory, cả gia đình bỏ luôn phần du lịch nghỉ dưỡng suốt một thập kỷ.

"Bố mẹ tôi chẳng mấy khi gặp nhau hàng ngày và cả gia đình không đi chơi đây đó cả 10 năm", Rory từng chia sẻ trên People.com hồi tháng 4/2025. Và anh khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ đền đáp hết được công ơn của bố mẹ nhưng ít nhất họ biết ngày nào đó sẽ không còn vất vả. Còn tôi cũng đã và đang làm mọi thứ để chăm sóc bố mẹ thật chu đáo".

McIlroy ăn mừng trên green hố 18 ở vòng 4 giải Masters 2026. Ảnh: Masters

Hiện, McIlroy nhận trên 13 triệu USD từ Masters, trong đó 8,7 triệu USD cho hai lần vô địch, còn tiền thưởng gộp trên PGA Tour gần 114,7 triệu USD qua 19 năm theo đuổi golf chuyên nghiệp. Đó là chưa kể các phần thu nhập rất lớn từ quảng cáo.

Ở Masters năm ngoái, McIlroy đăng quang sau khi hạ Justin Rose tại hố phụ, chấm dứt 11 năm khát danh hiệu major, đồng thời đạt mốc grand slam trong golf đỉnh cao khi sở hữu cả Masters, PGA Championship, US Open và The Open. Lúc đó, anh không có dịp công khai tri ân bố mẹ, do ông bà Gerry và Rosie vắng mặt. Theo McIlroy, bố mẹ không trực tiếp đến xem vì sợ mang vận xui cho con trai.

"Năm nay, tôi thuyết phục được bố mẹ đến xem và thực tế chứng minh suy nghĩ hồi năm ngoái của họ là sai lầm", McIlroy giải thích sau khi bảo vệ thành công Masters 2026 - nơi anh thắng ở điểm -12, với cách biệt một gậy so với vị trí nhì.

Quốc Huy