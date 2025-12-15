Cha mẹ Mỹ thu tiền thuê nhà của con 18 tuổi

MỹNgay khi con gái Kylee tròn 18 tuổi, vợ chồng Cody và Erika Archie ở Texas bắt đầu thu 200 USD tiền thuê nhà mỗi tháng, mức họ cho là "quá rẻ để được sống bao cấp".

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kylee Deason chưa có kế hoạch vào đại học và muốn tiếp tục sống cùng gia đình. Ông Cody và bà Erika không phản đối, nhưng đặt ra điều kiện: cô phải trích lương từ công việc thu ngân để đóng "phí trọ".

"Chúng tôi không muốn con vào đại học khi chưa xác định được mục tiêu. Nhưng sống ở đây thì phải có trách nhiệm", bà Erika nói. Một hợp đồng thuê nhà được soạn thảo. Ngoài 200 USD mỗi tháng, Kylee phải tuân thủ giờ giới nghiêm để không ảnh hưởng đến em trai 14 tuổi.

Ông Cody quan niệm đây là cách dạy con bài học về sự nỗ lực: "Nếu muốn đạt được điều gì, con phải tự lao động". Tuy nhiên, thực tế không suôn sẻ như lý thuyết. Kylee thường xuyên nộp tiền muộn khiến ông tháng nào cũng phải nhắc nhở. Vì quá áp lực, cô gái trẻ sau đó quyết định dọn ra sống cùng dì và nhận trông trẻ để được miễn tiền thuê.

Kylee Deason (giữa) và bố mẹ mình ở Coryell County, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Newsweek

Câu chuyện của gia đình Archie khi chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bão tranh cãi. Một phe ủng hộ cách dạy con sòng phẳng về tài chính, phe còn lại chỉ trích việc tính toán chi li với trẻ vừa mới lớn.

Thực tế, xu hướng này đang dần phổ biến tại Mỹ. Khảo sát của LendingTree cho thấy trong số 85% cha mẹ cho phép con trên 18 tuổi quay về sống cùng, có tới 73% yêu cầu đóng góp tài chính dưới hình thức tiền thuê nhà hoặc chia sẻ hóa đơn.

Tiến sĩ Jeffrey Jensen Arnett, nhà tâm lý học tại Đại học Clark (Massachusetts), cho rằng cha mẹ chịu gánh nặng chi phí sinh hoạt nên việc con cái trưởng thành đóng góp là hợp lý. Tuy nhiên, ông lưu ý cần cân nhắc hoàn cảnh: "Nếu con về nhà để chữa bệnh hay phục hồi sức khỏe, cha mẹ nên hỗ trợ thay vì thu tiền".

Madeleine Korn ở San Francisco là một trường hợp trưởng thành nhờ áp lực này. Một tháng sau sinh nhật 22 tuổi, cô nhận thông báo từ bố: nộp 500 USD mỗi tháng hoặc dọn ra ngoài. Ban đầu, Madeleine sốc và tổn thương, cảm giác như bị chính người thân xa lánh. Cô khóc vì kế hoạch tiết kiệm bị đảo lộn.

Nhưng suốt hơn một năm sau đó, Madeleine học được cách lập ngân sách và cắt giảm chi tiêu vô bổ. Áp lực trả tiền cho bố cũng trở thành động lực để cô dọn ra ở riêng sớm hơn dự định, ngay khi bước sang tuổi 23.

"Dù lúc đầu rất giận, nhưng sau này tôi hiểu được giá trị của sự độc lập và trách nhiệm tài chính", Madeleine thừa nhận.

Theo chuyên gia tâm lý Emily Kline, việc thu tiền nhà giúp tránh tình trạng "thế hệ boomerang" – những người trẻ mãi không chịu lớn, sống dựa dẫm vào cha mẹ. Tuy nhiên, bà khuyên các gia đình nên thảo luận rõ ràng về mục đích của khoản tiền này để tránh gây rạn nứt tình cảm không đáng có.

