Cha mẹ ly hôn, chuyển hộ khẩu cho con thế nào?

Tôi ly hôn, được quyền nuôi dưỡng con - đang có hộ khẩu chung với cha. Từ tháng 1/7 sẽ dần bỏ hộ khẩu giấy, tôi phải làm sao để con theo hộ khẩu mẹ? (Phương Anh).

Luật sư tư vấn

Theo thông tin chị cung cấp và quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 (Luật Cư trú), nơi cư trú của con chị sẽ được xác định theo nơi cú trú của chị, nếu con chị thường xuyên chung sống với mẹ.

Trường hợp nơi con chị chuyển đến ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện (thuộc tỉnh); ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã (của thành phố trực thuộc trung ương); ngoài phạm vi thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) thì trước khi làm thủ tục nhập khẩu ở chỗ ở mới, chị phải lên cơ quan công an (nơi đã đăng ký hộ khẩu của bé) để thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu (Điều 28 Luật Cư trú).

Hồ sơ chuyển gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu.

Sau khi hoàn tất, chị cần làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con vào hộ khẩu của chị tại công an huyện, quận, thị xã (đối với thành phố trực thuộc trung ương) hoặc tại công an xã, thị trấn (thuộc huyện); công an thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) nơi chuyển đến theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú.

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

- Bản khai nhân khẩu (cần khi con chị từ 14 tuổi trở lên).

- Giấy chuyển hộ khẩu (cần khi con chị thuộc trường hợp phải có giấy chuyển hộ khẩu nêu trên).

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh quy định tại Điều 20 của Luật Cư trú, Điều 7 Thông tư 35/2014/TT-BCA.

Ngoài ra thông tin thêm đến chị, Luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7 đã bỏ quy định về sổ hộ khẩu giấy. Theo đó, khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan chức năng sẽ cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp sổ hộ khẩu như trước.

Đối với sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1/7 thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha