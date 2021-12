Cha mẹ cùng con chuẩn bị hành trang trở lại trường học

Để giúp con sẵn sàn với nhịp học tập tại trường, phụ huynh hãy cùng con điều chỉnh lại thời gian biểu, thói quen sinh hoạt, tuân thủ quy tắc 5k…

Hiện nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh trở lại trường từ 29/11 hoặc đầu tháng 12. Tại Hải Dương, UBND huyện Kim Thành vừa có văn bản chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động giáo dục. Theo đó, từ ngày 29/11, học sinh các lớp 1, 6, 9 trong huyện đến học tại trường. Tại TP HCM, trước đó, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị ngành Giáo dục thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 ở vùng an toàn được đến trường học trực tiếp, quan tâm thí điểm cho trẻ mầm non được đi học trở lại. Tại Hà Nội, từ ngày 22/11, học sinh Trường dân tộc nội trú Ba Vì và học sinh lớp 9 thuộc vùng xanh tại 17 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã đến trường học trực tiếp. Để giúp con sẵn sàng với nhịp học tại trường, phụ huynh hãy cùng con chuẩn bị hành trang đến trường an toàn, thuận lợi.

Điều chỉnh thời gian biểu, thói quen sinh hoạt

Ở nhà lâu ngày, ít nhiều sẽ làm thói quen sinh hoạt của con bạn bị thay đổi. Vì vậy, phụ huynh cần xây dựng thời gian biểu hợp lý, để con làm quen lại với giờ đi học - tan học, phân bổ thời gian học ở nhà. Hãy nghiêm khắc hơn một chút trong thời gian này để các bạn trẻ sớm quay lại guồng học tập.

Một điều quan trọng nữa là trang bị cho con kiến thức và kỹ năng phòng dịch cần thiết. Nếu như trước dịch con có thể thoải mái vui chơi với bạn bè ở bất kỳ đâu, thì hiện tại, con cần tạo thói quen tự bảo vệ mình, tuân thủ quy tắc 5k và nắm lịch trình một ngày của con để chủ động trong mọi tình huống.

Tạo động lực, giúp con vượt qua khủng hoảng

Sự thay đổi nào cũng sẽ gây ra những khó khăn nhất định, đặc biệt là với các bạn nhỏ nên đây là lúc bạn cần bên con nhiều hơn, giúp con ổn định tinh thần.

Hãy tạo một môi trường hỗ trợ và khích lệ cho trẻ, đồng thời phản ứng tích cực trước những câu hỏi và biểu hiện cảm xúc của con. Đặc biệt, phụ huynh nên thể hiện sự ủng hộ và cho trẻ biết rằng con có quyền cảm thấy bực bội hoặc lo âu vào những thời điểm như thế, và đây là một chuyện hết sức bình thường.

Ngoài ra, bố mẹ có thể giúp con giảm bớt căng thẳng bằng cách lắng nghe con, duy trì những hoạt động thường nhật của cả nhà như nấu ăn, đọc sách hoặc chơi trò chơi cùng nhau.

Một phương án khác đó là tham gia một nhóm phụ huynh hoặc cộng đồng để kết nối với những cha mẹ khác cùng hoàn cảnh, từ đó chia sẻ bí quyết và hỗ trợ lẫn nhau.

Cùng con "bắt kịp lớp học"

Đây có lẽ là băn khoăn lớn của hầu hết phụ huynh bởi nhiều bạn trẻ sẽ cần thêm hỗ trợ để có thể theo kịp bài học khi trường học mở cửa trở lại. Các bạn hãy giữ mối liên kết với giáo viên và nhà trường để nắm được những điểm thiếu hụt của con, có kế hoạch giúp con tự học hiệu quả khi ở nhà.

Ngoài ra, cha mẹ có thể tìm hiểu thêm cho con về các lớp học phụ đạo, lớp học trực tuyến bổ sung kiến thức. Với môn tiếng Anh, phụ huynh có thể tìm và chia sẻ với con những nội dung hữu ích về tiếng Anh, cùng đăng ký những buổi workshop online miễn phí, lớp học online từ những đơn vị uy tín.

