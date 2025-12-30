Cha mẹ bị tòa tước quyền nuôi 3 con vì 'nuôi nấng kiểu hoang dã'

ItalyVợ chồng Trevallion cho rằng sống trong rừng không điện nước, học hành, không giao lưu xã hội là hòa hợp thiên nhiên, nhưng tòa phán quyết như vậy là hành hạ bọn trẻ.

Phán quyết tước quyền nuôi dưỡng ba đứa trẻ đang được nuôi dưỡng trong rừng khỏi cha mẹ vừa qua đã gây cuộc tranh luận gay gắt về quan điểm lối sống khác biệt.

Theo tài liệu tòa án, vợ chồng Nathan Trevallion (51 tuổi, cựu đầu bếp) và vợ Catherine (45 tuổi, cựu giáo viên dạy cưỡi ngựa) có ba con: một bé gái 8 tuổi và hai bé trai song sinh 6 tuổi.

Năm 2021, vợ chồng Nathan, Catherine đã mua một bất động sản xuống cấp trong khu rừng ở Palmoli, thuộc vùng Abruzzo ở miền trung nước Italy và chuyển đến đó sinh sống. Mục tiêu của họ là nuôi dạy ba đứa con sao cho gần gũi với thiên nhiên nhất có thể.

Họ tự trồng lương thực, sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời và lấy nước từ giếng. Trong khi đó, bọn trẻ được học tại nhà, giữa những con ngựa, lừa và gà. Những chuyến đi hàng tuần đến San Salvo - một thị trấn với dân số 20.000 người, là cơ hội duy nhất để đám trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Khi được hỏi lý do tại sao họ chọn sống tách biệt khỏi nền văn minh trong một khu rừng ở vùng nông thôn hẻo lánh, Catherine nói: Đó là vì các con của chúng tôi, để chúng tôi có thời gian ở bên cạnh chúng, để chúng tôi không bị căng thẳng, không phải liên tục nghĩ đến áp lực hiện đại. Chúng tôi làm vậy để có thể ở nhà và tạo ra một môi trường yên bình và hạnh phúc. Chúng tôi không phạm tội gì cả. Con cái chúng tôi đang phát triển tốt. Chúng tôi không gây hại cho bản thân, đất đai hay hàng xóm.

Cuộc sống yên bình này đã bị các dịch vụ xã hội địa phương để mắt tới sau một sự cố từ tháng 9 năm ngoái: Cả gia đình họ phải nhập viện sau khi ăn nấm độc hái từ rừng.

Ranh giới nào giữa nuôi dạy tự nhiên và bỏ bê con cái

Theo tài liệu tòa án, các nhà chức trách đã điều tra thêm và phát hiện nơi ở của gia đình này "xuống cấp trầm trọng, điều kiện vệ sinh tồi tệ và thiếu các tiện ích cần thiết".

Các em do đó đã bị nhà chức trách tách khỏi cha mẹ và đưa đến trung tâm nuôi dưỡng - nơi các em nhỏ lần đầu tiên được nhìn thấy công tắc đèn điện và vòi sen. Cả cha và mẹ đều chỉ được phép gặp con trong thời gian hạn chế.

Hôm 20/11, tòa án vị thành niên ở L'Aquila đã ủng hộ cáo buộc của công tố viên rằng các em nhỏ đang phải chịu đựng "những vi phạm nghiêm trọng và gây hại" đến quyền trẻ em. Tòa cho rằng cặp đôi này nên được "đánh giá tâm lý" và tham gia "các khóa học về kỹ năng làm cha mẹ".

Cặp đôi bác tất cả những lời cáo buộc đó. Họ cho biết họ đang thực hành phương pháp giáo dục "không chính quy" – cho phép trẻ em chơi cùng nhau, khám phá môi trường xung quanh, giúp đỡ việc nhà và học hỏi về thế giới thông qua trải nghiệm thực tế. Cặp đôi cho biết họ đang dạy cho các con những kiến thức cơ bản về đọc, viết và toán.

"Thay vì ép buộc học tập, trước tiên chúng tôi khuyến khích sự phát triển tự nhiên của não bộ, sự sáng tạo, lòng trắc ẩn và trực giác, trước khi nhồi nhét vào các em tư duy logic của bán cầu não trái. Chúng tôi đáp ứng mong muốn học hỏi của các em," Catherine nói.

"Các con được dạy cả tiếng Anh và tiếng Italy, thông thạo hai ngôn ngữ", người mẹ nói.

Cô dẫn chứng mình đã có sự nghiệp thành công trong giới cưỡi ngựa với vai trò huấn luyện viên, từng làm việc tại Úc, Nhật Bản và Đức và xuất bản sách, Trong khi chồng là doanh nhân thành đạt. Lối sống này là lựa chọn của họ.

Song trong phán quyết của mình, tòa đánh giá "gia đình này sống trong điều kiện nhà ở khó khăn" và "không có giao tiếp xã hội, không có thu nhập ổn định", trong khi nhà "không có nhà vệ sinh" và "trẻ không được đến trường". Tòa do đó phán quyết tước quyền giám hộ của cha mẹ với ba đứa trẻ

Vụ việc đã gây ra tranh cãi chính trị và phản ứng dữ dội ở Italy về lối sống khác biệt. Hơn 135.000 người đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến để các bé được đoàn tụ với cha mẹ.

Song tại phiên phúc thẩm hôm 22/12 vừa qua, tòa giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Các luật sư của gia đình hy vọng họ sẽ sớm được đoàn tụ, vì vợ chồng Nathan, Catherine "đã thể hiện thiện chí hợp tác với chính quyền và các dịch vụ xã hội".

Hải Thư (Theo Telegraph, Guardian, CNN, The NewDaily)