Cha kéo bè đưa con vượt lũ đi du học

Thái NguyênNước lũ dâng ngang cổ, anh Hoàng Đình Nghệ, 47 tuổi, bám vào vách tường, kéo chiếc bè chở con gái và hành lý vượt dòng nước xiết để kịp ra sân bay.

Chiều 7/10, khi con gái Hoàng Ngọc Quyên, 20 tuổi, chỉ còn vài giờ nữa là đến chuyến bay sang Đài Loan nhập học, căn nhà cấp bốn của anh Hoàng Đình Nghệ ở xóm Núi Hột, phường Linh Sơn đã ngập sâu gần hai mét, hoàn toàn bị cô lập.

"Trắng đêm chạy lũ, mất hết tài sản, nhưng điều tôi trăn trở nhất là làm sao đưa con ra sân bay", người cha 47 tuổi nói. Anh không muốn ước mơ và thành quả 12 năm đèn sách của con gái bị cuốn trôi theo dòng nước.

Anh Hoàng Đình Nghệ, 47 tuổi, ở phường Linh Sơn, Thái Nguyên kéo bè đưa con gái thoát lũ ra sân bay, ngày 8/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó một ngày, thấy mưa lớn không ngớt, vợ chồng anh Nghệ gọi con gái lớn ở Hà Nội về đón Quyên đi trước nhưng không kịp. Nước lũ dâng lên nhanh chưa từng thấy. Sau khi đóng chiếc bè tạm bằng ván giường đưa mẹ già đi sơ tán, cả nhà anh phải di tản khẩn cấp lên tầng hai nhà chị gái cách đó 200 mét.

Toàn bộ khu vực mất điện, nước và sóng viễn thông. Đêm đó, nhìn dòng lũ cuồn cuộn ngoài cửa sổ, anh Nghệ không ngủ được, lòng như lửa đốt. "Mai con bay, bằng mọi giá phải đưa con bé đi được", anh nghĩ.

5h sáng 8/10, người cha một mình lội trong dòng nước ngập ngang cổ để dò đường. Nhiều người đang cố thủ trong nhà thấy anh đều gọi với ra can ngăn vì quá nguy hiểm, nhưng người cha vẫn đi. "Nếu không thử, có lẽ tôi sẽ hối hận", anh tâm sự.

Sau hơn một giờ mò mẫm, anh gặp được các đoàn cứu hộ và xác định được một lối thoát hiểm: đi về phía phường Quan Triều, cách nhà 8 km. Dù đường vẫn ngập sâu và chảy xiết, hy vọng đã loé lên. Anh cố liên lạc với con gái lớn hẹn gặp ở Quan Triều để đón em ra sân bay. Khi điện thoại chỉ còn 1% pin, anh gọi được cho Quyên.

"80% là con phải hủy chuyến, nhưng bố vẫn còn 20% hy vọng. Bố sẽ cố hết sức. Con lấy túi nylon bọc chặt hành lý, bố về đón ngay", anh nói với con gái qua điện thoại.

Khoảng 10h, hành trình thoát khỏi vùng lũ của hai cha con bắt đầu. Anh Nghệ đặt con gái và hơn 20 kg hành lý lên chiếc bè gỗ thô sơ. Vì thời gian gấp rút, anh không chèo mà vừa bám tường, vừa lội nước để kéo bè đi nhanh hơn. Có những đoạn nước sâu hơn 3-4 mét, anh chới với, phải vừa bơi vừa kéo.

"Nhiều lúc bố bước hụt, cả người ngập xuống nước khiến tôi thót tim. Nếu bố có chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời", Quyên rưng rưng kể lại.

Người bố vượt lũ dữ đưa con ra sân bay kịp chuyến du học Video Ngọc Quyên quay lại cảnh bố kéo bè giúp cô thoát lũ kịp chuyến bay, ngày 8/10. Video nhân vật cung cấp

Gần một tiếng sau, hai cha con mới đến được chân núi Voi. Cất bè, họ vác hành lý đi bộ dọc bìa rừng. Được người dân và đội cứu hộ hỗ trợ, anh Nghệ mượn được xe máy, tiếp tục men theo đường rừng, vượt qua những đoạn sạt lở để ra đường lớn. Đến bờ sông Cầu, họ được lực lượng chức năng đưa cả người và xe qua sông bằng xuồng.

Cuối cùng, hai cha con cũng đến được điểm hẹn. "Khi nhìn thấy chị gái, hai bố con tôi ôm nhau khóc nức nở. Chúng tôi không thể tin mình đã làm được", Quyên chia sẻ.

Ra tới sân bay Nội Bài, quần áo hai cha con đều ướt sũng. Anh Nghệ vội đi mượn một bộ đồ khô để thay, kịp chụp với con gái tấm hình kỷ niệm trước giờ bay.

Ngọc Quyên (áo trắng), 20 tuổi cùng bố và chị gái chụp hình kỷ niệm trước giờ bay tại sân bay Nội Bài, ngày 8/10.

Từ Đài Loan, Quyên chạnh lòng vì không thể ở nhà chung tay cùng bố mẹ dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. "Tôi biết ơn bố vô cùng. Tôi tự dặn lòng phải sớm thành công để quay về báo đáp bố mẹ", cô gái nói.

Đoạn video bố kéo con ra vùng lũ do Ngọc Quyên chia sẻ hôm 11/10 thu hút hơn một triệu lượt xem. Hàng nghìn người bày tỏ sự xúc động và để lại bình luận: "Quyên cố gắng học tập để không phụ lòng bố nhé", "Chỉ có ba mẹ mới thương con vô điều kiện. Họ có thể bất chấp và hy sinh mọi thứ".

Nga Thanh