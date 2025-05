Cha Hoàng Dương Điền Điềm bị điều tra sau vụ 'hoa tai xa xỉ'

Trung QuốcÔng Dương Vĩ, cha diễn viên Hoàng Dương Điềm Điềm, bị công an điều tra nghi vấn kinh doanh trái phép khi cô "đeo hoa tai đắt tiền".

Theo Xinhua, tối 22/5, giới chức công bố đang làm rõ quá trình công tác của ông Dương Vĩ tại Cục hợp tác kinh tế thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Tổ điều tra liên ngành gồm các thành viên thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Nhã An, công an, cơ quan quản lý thị trường.

Ông Dương Vĩ công tác tại Đội chấp pháp hành chính quản lý đô thị thành phố Nhã An từ tháng 4/2011, sau khi vượt qua kỳ thi tuyển dụng công chức. Công việc chính của ông là quản lý diện mạo đô thị, xử lý xây dựng trái phép.

Đầu năm 2015, ông được điều tới Trung tâm dịch vụ xúc tiến đầu tư Nhã An - cơ quan cấp sở trực thuộc Cục xúc tiến đầu tư. Tại đây, Dương Vĩ là người liên hệ cho một dự án liên quan một khu danh lam thắng cảnh, tổng mức đầu tư dự tính 700 triệu nhân dân tệ. Dự án không thành hiện thực.

Dương Vĩ hiện bị điều tra nghi vấn kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trái quy định khi làm việc tại Nhã An, che giấu việc có con thứ hai khi thi tuyển công chức (bấy giờ Trung Quốc áp dụng chính sách một con). Tổ điều tra cho biết sẽ xử lý theo pháp luật sau khi làm rõ những vấn đề này.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định khi làm việc ở Nhã An, ông Dương Vĩ không tham gia đấu thầu các hạng mục tái kiến thiết thành phố sau thiên tai, không tham gia phê duyệt và quản lý quỹ từ thiện phục vụ tái thiết thành phố. Thời gian qua, một số nguồn tin nói Dương Vĩ tham ô tiền từ thiện.

Những bức ảnh Điền Điềm tại lễ trưởng thành châm ngòi tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. Ảnh: Weibo/Huangyang Tiantian

Sự việc liên quan gia đình Hoàng Dương Điền Điềm gây rúng động dư luận Trung Quốc hơn 10 ngày qua, khởi nguồn từ việc diễn viên đăng ảnh đeo bông tai và chú thích "mượn của mẹ". Khán giả so sánh với nữ trang của một thương hiệu, cho rằng đôi bông tai của diễn viên giá trị khoảng 2,3 triệu nhân dân tệ (8,2 tỷ đồng).

Một số người tự nhận quen biết cha mẹ của Điền Điềm đặt câu hỏi trước đây cha cô là viên chức, thu nhập không cao, vì sao có khả năng mua sắm xa xỉ phẩm. Nhiều người nghi ngờ nguồn gốc tài sản của cha mẹ Điền Điềm, mẹ cô được cho sử dụng nhiều đồ hiệu, gia đình ở biệt thự.

Theo Qianjiang Evening News, ông Dương Vĩ bỏ vai trò viên chức, thành lập công ty lĩnh vực phim ảnh mang tên con gái từ năm 2018, sau đó làm đại diện pháp nhân của một công ty về sản phẩm làm đẹp. Tới ngày 14/5 - ba ngày sau khi xảy ra scandal, ông hủy vai trò đại diện pháp nhân của công ty này đồng thời rút vai trò cổ đông.

Truyền thông cho rằng hiện cơ quan chức năng cần trả lời ba câu hỏi: đôi bông tai là thật hay giả? Việc kinh doanh của ông Dương Vĩ có liên quan lợi ích đến cơ quan trước đây ông làm việc hay không? Lý do gì khiến ông Dương Vĩ rút khỏi công ty mỹ phẩm sau khi xảy ra scandal?

Tạo hình Điền Điềm trong 'Ngũ phúc lâm môn' Tạo hình của Hoàng Dương Điền Điềm trong "Ngũ phúc lâm môn". Video: Mango TV

Điền Điềm 18 tuổi, sinh ở Thâm Quyến, học múa từ nhỏ và tham gia nhiều cuộc thi múa, người mẫu. Cô diễn vai nhỏ trong loạt phim ăn khách như Sở Kiều truyện, Như Ý truyện, Lang nha bảng, Đại Minh phong hoa, Trường Ca hành, Ngọc lâu xuân. Năm nay, Điền Điềm ra mắt hai phim, gồm Gửi tôi năm 1999 và Ngũ phúc lâm môn.

