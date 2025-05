Cha dựng màn kịch 'trả lại ví đánh rơi' để giúp con giảm tội

Quảng NgãiDo Huỳnh Hùng A, 17 tuổi, bị tố giác liên quan việc cố ý gây thương tích, cha cậu nhờ người đưa ví để con "diễn" màn kịch nhặt được của đánh rơi, nhằm lập công giảm tội.

Cuối tháng 4, Huỳnh Hùng A, 17 tuổi, học sinh một trường THPT ở Bình Sơn đến Công an xã Bình Đông trình báo việc nhặt được ví có giấy tờ tùy thân của một người đàn ông 46 tuổi ở địa phương, cùng 11 triệu đồng.

Người cha thừa nhận đã dựng màn kịch vì lo con bị khởi tố, xét xử. Ảnh: Công an cung cấp

Công an liên hệ chủ chiếc ví để xác nhận và trao lại. Nhưng sau đó, Công an xã phát hiện Hùng A bị tố giác liên quan vụ án Cố ý gây thương tích đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.

Quá trình điều tra, Hùng A khai người cha 44 tuổi đưa ví tiền và bảo lên công an xã trình báo để tạo màn kịch "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất".

Chủ nhân chiếc ví cũng thừa nhận cha của Hùng A đã nhờ ông dàn dựng sự việc bằng cách đưa ví, giấy tờ tùy thân và tiền.

Cha của Hùng A khai: "Tôi muốn giúp con trai tạo tình tiết lập công, xin giảm nhẹ hình phạt trước pháp luật do lo ngại sẽ bị khởi tố và xét xử".

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra những người liên quan màn kịch này.

Phạm Linh