Cha đẻ thuyết 'đa trí tuệ' chia sẻ giáo dục sáng tạo với phụ huynh Việt

Sự kiện "Symphony Of The Mind" với sự góp mặt của Giáo sư Howard Gardner, Giáo sư Ngô Bảo Châu, bà Tôn Nữ Thị Ninh… bàn về giáo dục sáng tạo.

Symphony Of The Mind với chủ đề đầu tiên trong 2021 "Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ" do Tổ chức giáo dục Embassy Education thực hiện. Sự kiện dựa trên bốn giá trị cốt lõi (Tôn Trọng - Chính Trực - Hiểu Biết - Trách Nhiệm) dành riêng cho các bậc cha mẹ quan tâm tới sáng tạo trong giáo dục qua những chia sẻ đa chiều, đa góc nhìn từ chuyên gia giáo sư tầm vóc.

Hội nghị thường niên tổ chức trực tuyến vào ngày 8-9/10 chia làm 2 tập, phát sóng vào khung giờ: tập 1: 20-21h, thứ sáu ngày 8/10; tập 2: 20-21h, thứ bảy 9/10.

Giáo sư Howard Gardner.

Chương trình có sự tham gia của Giáo sư Howard Gardner: cha đẻ thuyết đa trí thông minh, Giám đốc cấp cao của Harvard Project Zero. Ông xuất bản hàng trăm bài báo nghiên cứu và hơn 30 quyển sách về tâm lý học, trong đó nổi bật là thuyết đa trí tuệ (multile intelligences); Giáo sư Ngô Bảo Châu: Huy chương Fields 2010, Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại Việt Nam; Giáo sư Trần Thanh Vân: Huy chương Tate 2012, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt nghệ sĩ quốc tế - Nhà giáo dục Thanh Bùi, nhà giáo dục - nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Marketer - Nhà giáo dục Hùng Võ, Nghệ sĩ quốc tế - Tiến sĩ - Nhà giáo dục Alexander Tú, đạo diễn, nhà giáo dục Kathy Uyên.

GS. Ngô Bảo Châu là một trong những khách mời của sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những chia sẻ của các tài năng trẻ Tri Giao - sinh viên ngành Computer Science thuộc Đại học Princeton; Hoàng Anh - sinh viên ngành Art and Media Studies & Integrated Science thuộc Đại học Fullbright Việt Nam; Minh Quân- sinh viên ngành Chemical Engineering thuộc Đại học California tại Berkeley hay Vĩ Phan - sinh viên ngành Economics Philosophy & Art History thuộc Đại học Columbia sẽ cho người tham gia buổi hội nghị góc nhìn thực tế. Cách giúp thế hệ tương lai Việt Nam trí thức, văn minh, giàu lòng trắc ẩn sẽ được thảo luận.

Đại diện Hệ sinh thái giáo dục sáng tạo Embassy Education, ông Thanh Bùi chia sẻ, Symphony Of The Mind 2021 với chủ đề "Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ" sẽ truyền cảm hứng lớn cho nhiều bậc phụ huynh Việt Nam trong việc chú trọng ươm mầm sáng tạo cho con. Từ đó, giúp các em chuẩn bị vững vàng trước một tương lai bất định.

Trong những năm đầu tiên của thập niên thứ hai thế kỷ 21, trí tuệ nhân tạo (AI) có những bước tiến vượt trội trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, tạo ra cho con người nhiều cơ hội. Tuy nhiên, điều này cũng đem đến những thách thức đòi hỏi không tụt hậu so với máy móc. Đây là câu chuyện chung của toàn nhân loại, về tương lai của giáo dục, cách chúng ta sống, nhìn nhận về một tương lai nhiều biến động.

Trong suốt một thời gian dài, giáo dục phát triển dựa trên nhu cầu xã hội của thời kỳ đó. Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác tương lai là một điều khó khăn. Đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Những kỹ năng một đứa trẻ cần được trang bị có thể phát triển, tồn tại trong một thế giới?

Nhạc sĩ Thanh Bùi là nhà sáng lập Embassy Education – đơn vị tổ chức sự kiện.

Chính những trăn trở về một tương lai của thế hệ trẻ em Việt Nam thôi thúc các tổ chức, người làm hoạt động giáo dục đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Làm sao để định hướng thế hệ trẻ tiếp cận với thế giới thay đổi nhanh chóng? Cách giúp trẻ tìm ra hướng đi của mình, hiểu được mình là ai, quan tâm sâu sắc điều gì, làm thế nào để chọn hướng đi đến thành công trong cuộc sống?

Trong nhiều bài nói chuyện của mình, giáo sư Howard Gardner luôn nhấn mạnh, rằng trí thông minh (intelligence) là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa. Trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.

Hiện, giáo dục vẫn dạy chúng ta kiến thức kỹ năng để có một công việc, hay một chuyên môn cụ thể. Tuy nhiên, đứng trước một tương lai mà không ai có thể tự tin dự đoán được thì một đứa trẻ cần phải trau dồi kỹ năng thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào mà cuộc sống có thể mang đến. Để làm được điều đó, khả năng sáng tạo là không thể thiếu.

Chúng ta lớn lên với những định nghĩa về sáng tạo. Khi mà nhân loại tiến xa hơn, một nền tảng giáo dục vững chắc cần hỗ trợ trẻ em tư duy, phát triển sáng tạo. Từ đó giúp khám phá ra mục đích thật sự của các em chứ không chỉ dừng lại trong một khuôn mẫu công việc.

Lê Nguyễn