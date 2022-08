Cha đẻ không tự hào về Elon Musk

Dù là người giàu nhất thế giới nhưng trong mắt cha đẻ, thành tựu của Elon Musk không có gì đáng tự hào, thua cả người em đầu bếp.

Ngày 1/8, trong cuộc phỏng vấn trên kênh radio The Kyle and Jackie O Show của Australia, ông Errol Musk, 76 tuổi, đã có những nhận xét bất ngờ về con trai mình.

Khi được hỏi có tự hào về những gì Elon Musk đã đạt được, ông Errol nói: "Không. Gia đình chính tôi đã làm rất nhiều việc đáng chú ý từ trước đó, không phải giờ mới bắt đầu".

Dù thừa nhận Elon Musk đạt được nhiều thành tựu hơn chị em mình, ông Errol nói Kimbal, con trai thứ hai của ông, mới là "niềm tự hào và hạnh phúc" của gia đình.

Theo The Street, Kimbal Musk kém CEO Tesla một tuổi, là đầu bếp, sở hữu chuỗi nhà hàng The Kitchen tại Mỹ và có một số cổ phần tại hãng xe điện của anh trai. Tài sản của ông trị giá khoảng 700 triệu USD, ít hơn nhiều so với khối tài sản 270 tỷ USD của Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk (phải) chụp hình cùng em trai Kimbal Musk (trái) và em gái Tosca Musk. Ảnh: Maye Musk

Trong cuộc phỏng vấn, ông Errol cũng tiết lộ tỷ phú gốc Nam Phi luôn cảm thấy không hạnh phúc như mong muốn vì các công ty của ông thường xuyên bị chậm tiến độ. "Thật dễ hiểu khi tốc độ phát triển của công ty làm Elon chán nản. Dù đã 50 tuổi, nó vẫn là một đứa trẻ trong gia đình", ông nói.

CEO Tesla và cha mình được cho là đã trải qua nhiều bất hòa trong cuộc sống. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Tosca Musk, em gái tỷ phú Mỹ, cho biết thời thơ ấu, người cha thường xuyên bạo lực vợ là bà Maye cả về vật chất lẫn tinh thần. "Có lúc Elon phải đánh cha để bảo vệ mẹ. Để trút giận, cha thường đập phá những món đồ mẹ mua cho anh em tôi", Tosca kể lại.

Trong bài phỏng vấn với Rolling Stone năm 2017, Elon Musk từng bật khóc khi nói về tuổi thơ sống với cha. CEO Tesla thừa nhận bản thân ông thừa hưởng trí thông minh và năng khiếu công nghệ từ người cha có "IQ ngang ngửa thiên tài" nhưng người này cũng khiến tuổi thơ của vị tỷ phú bị "đau đớn và cô lập".

"Bạn không tưởng tượng được đâu, hầu hết những việc làm sai trái bạn có thể nghĩ ra thì ông ấy đã làm rồi", Elon Musk chia sẻ. Khi nói đến đây, nhà sáng lập SpaceX đã khóc. Sam Teller, trợ lý của Musk vào khi đó xác nhận đây là lần đầu tiên ông thấy vị tỷ phú rơi nước mắt.

Dù mối quan hệ của tỷ phú và cha đẻ không được êm ấm, cả hai có không ít sự tương đồng. Họ đều là những kỹ sư thông minh, nhạy bén với công nghệ. Cả hai có chung quan điểm về việc "gia tăng dân số". Trong một bài phỏng vấn với The Sun, ông Errol nói: "Mục đích duy nhất con người sống trên Trái Đất là để sinh đẻ".

Ông Errol Musk có 7 người con, trong khi CEO Tesla có 10 người con, trong đó cậu con trai cả đã mất khi được 10 tuần tuổi. Đường tình duyên của Elon Musk cũng không ít tai tiếng khi được cho là nguyên nhân của cuộc ly hôn giữa tài tử Johnny Depp và diễn viên Amber Heard. Ông cũng bị tố là có quan hệ bất chính với vợ của bạn thân là Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google. Trước đó, ông còn gây lùm xùm khi có con với nhân viên cấp dưới.

