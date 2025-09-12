​Cha con suýt chết đói khi vào rừng cai điện thoại

BrazilMark Alexander Cummings Rogers đối mặt với mức án 1-3 năm tù vì "gây nguy hiểm cho trẻ em", khi đưa con trai vào rừng để "cai" điện thoại.

Rogers, 48 tuổi, quốc tịch Mỹ, cùng con trai 13 tuổi được thông báo mất tích tại thành phố Balneário Camboriú, Brazil, từ ngày 28/8. Sự việc chỉ được phát hiện khi nhà trường báo cảnh sát cậu bé không đến lớp.

Gần một tuần sau, hai cha con được tìm thấy trong một khu rừng hẻo lánh gần điểm du lịch Morro do Careca, cách khá xa nơi ở. Lực lượng cứu hộ phát hiện hai cha con nhờ máy bay không người lái, sau khi thấy chiếc xe jeep và điện thoại của Rogers bị bỏ lại ở bìa rừng.

Thông báo tìm kiếm Mark Alexander Cummings Rogers, 48 tuổi và con trai 13 tuổi được cảnh sát Brazil phát đi hôm 28/8. Ảnh: UOL Notícias

Cảnh sát Luana Backes cho biết cậu bé 13 tuổi đói tới mức "ăn ngấu nghiến một miếng bánh lớn" ngay khi được giải cứu. Cả hai đều trong tình trạng mệt lả, nhiều ngày không tắm.

Rogers khai đưa con trai vào rừng để thực hiện một "chuyến đi không điện thoại", bắt chước chương trình sinh tồn của kênh Discovery Channel - nơi người chơi phải sống 21 ngày trong rừng mà không mang theo vật dụng nào. Hai cha con sống sót nhờ ăn quả rừng, xương rồng, uống nước suối và trú ẩn trong một chiếc lều tạm bằng lá cây.

Mark Alexander Cummings Rogers, 48 tuổi, và con trai 13 tuổi. Ảnh: CNNBrazil

Hành động của Rogers bị dư luận Brazil lên án là liều lĩnh, đẩy trẻ vị thành niên vào nguy hiểm.

Rogers, người đã sống ở Brazil sáu năm, bị tạm giữ với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, anh có thể lĩnh án tù 1-3 năm. Còn con trai 13 tuổi của anh được đưa tới nhà một người quen để đảm bảo an toàn.

Minh Phương (Theo People, NyPost)