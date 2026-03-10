Cha bị cướp, phát hiện một trong ba kẻ bịt mặt là con trai

ArgentinaMột vụ cướp có vũ trang do ba kẻ bịt mặt thực hiện đã có bước ngoặt bất ngờ khi nạn nhân tố cáo con trai là một trong số thủ phạm.

Vụ cướp xảy ra hôm 4/3 ở thành phố Eldorado. Nạn nhân cho biết, giữa ban ngày, bị ba người bịt mũ trùm đầu mang theo vũ khí xông vào nhà đe dọa, cướp tiền. Để tránh bị tố cáo ngay lập tức, chúng nói đã bắt cóc con gái út 16 tuổi của ông làm con tin nhằm kéo dài thời gian.

Khi liên lạc được với con gái và biết cô vẫn ổn, ông đã trình báo bị nhóm cướp lấy hơn 20 triệu pesos (370 triệu đồng).

Ông cho hay ba kẻ này bịt mặt nhưng vẫn nhận một người là con trai 19 tuổi, người kia là thành viên của lực lượng cảnh sát - bạn của thằng bé.

Tòa án Eldorado đã ra lệnh bắt giữ ngay lập tức con trai của ông này và đang xác minh có sĩ quan cảnh sát nào thực sự tham gia vào vụ cướp hay chỉ là người giả danh.

Theo nhà chức trách, nhóm này có thông tin chính xác về số tiền cất giữ trong nhà, thậm chí biết rõ cả vị trí. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ với con trai của nạn nhân.

Các nguồn tin thân cận với gia đình cho biết mối quan hệ giữa nạn nhân và con trai rất căng thẳng và đã có những tranh chấp kéo dài về tài chính.

Hải Thư (Theo Clarín)