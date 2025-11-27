Cha bị bắt sau khi ôm hai con nhảy cầu

Quảng NgãiSau khi ôm con gái 2 tuổi và con trai 6 tuổi nhảy cầu khiến một bé tử vong, Võ Văn Tin, 27 tuổi, bị bắt khẩn cấp.

Tin (trú xã Tư Nghĩa) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra về hành vi Giết người, sau khi được bệnh viện cứu sống, tối 26/11.

Võ Văn Tin lúc bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo điều tra ban đầu, Tin cùng vợ (trú TP HCM) đưa con gái 2 tuổi và con trai 6 tuổi đến sống và làm việc ở Đồng Nai. Xảy ra mâu thuẫn, hơn hai tháng nay Tin dẫn các con về nhà ông nội ở Quảng Ngãi, và xin làm công nhân.

Khoảng 10h hôm qua, Tin chở hai con bằng xe máy đến cầu Trường Xuân - cầu đường sắt nối hai bờ sông Trà Khúc. Bỏ lại dép và balo, anh ta ôm các con nhảy xuống nước.

Người dân ở bờ bắc sông Trà Khúc phát hiện sự việc, bơi ra ứng cứu, đưa hai đứa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Tuy nhiên, bé gái không qua khỏi, người anh đang hồi phục.

Tin từng định nhảy cầu Cổ Lũy trước khi xảy ra sự việc trên.

Văn Linh