Cha Bellingham chất vấn lãnh đạo Dortmund sau khi con bị thay ra

ĐứcÔng Mark Bellingham bức xúc với việc Jobe bị thay ra ngay sau hiệp một trận Dortmund hòa St Pauli 3-3.

Trận mở màn Bundesliga cuối tuần qua, Dortmund bất ngờ đánh rơi hai điểm trên sân St Pauli. Nhà cựu vô địch Champions League dẫn 3-1 đến gần hết trận, nhờ các bàn của Guirassy (phút 34), Anton (67) và Brandt (74). Nhưng từ phút 86 đến 89, Sinani và Smith liên tục lập công đem lại một điểm cho đội chủ nhà. Bàn còn lại do Hountondji ghi ở phút 50.

Jobe Bellingham thi đấu trong trận St Pauli 3-3 Dortmund hôm 23/8. Ảnh: Shutterstock

Jobe Bellingham, ngôi sao vừa được Dortmund mua từ Sunderland với giá 43 triệu USD, phải rời sân ngay sau hiệp một. Chứng kiến sự việc từ khán đài, cha của tiền vệ 19 tuổi này, ông Mark ra vẻ khó chịu. Sau trận đấu, gia đình Bellingham đi vào đường hầm đợi con trai. Tại đây, ông Mark nói chuyện với Giám đốc thể thao của Dortmund, Sebastian Kehl một cách căng thẳng. Ông cũng cố bày tỏ quan điểm với HLV Nico Kovac, người trực tiếp rút Jobe khỏi sân.

Lãnh đạo Dortmund lập tức phản ứng sau sự cố, ban hành lệnh cấm gia đình các cầu thủ vào khu vực xung quanh phòng thay đồ. "Khu vực đó dành riêng cho cầu thủ, HLV và lãnh đạo CLB, mà không phải gia đình hay cố vấn cầu thủ", Giám đốc thể thao Kehl nói. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi đảm bảo rằng những người liên quan đều nhận thức đầy đủ".

Ông Mark Bellingham. Ảnh: People

Anh của Jobe, Jude từng là ngôi sao của Dortmund giai đoạn 2020-2023. Tháng 6/2023, anh chuyển sang Real với giá 115 triệu USD. Mùa 2023-2024, Jude ghi 23 bàn, giúp Real giành Champions League và La Liga.

Dortmund và gia đình đang kỳ vọng Jobe phát triển tốt như người anh. Mùa trước, Jobe giúp Sunderland về thứ tư giải hạng nhất, rồi giành vé lên Ngoại hạng Anh khi thắng Sheffield United 2-1 trong trận play-off. Tại FIFA Club World Cup vừa qua, tiền vệ 19 tuổi chơi 4 trận và ghi một bàn cho Dortmund.

Thanh Quý (theo Bild)