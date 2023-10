Cha bé gái 3 tuổi: 'Kẻ bắt cóc là bạn thân của tôi'

Long AnCha bé gái bị bắt cóc liên tục nhận tin nhắn của gã bạn Nguyễn Thanh Sơn, yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng, nếu không sẽ giết cháu rồi tự sát.

Sáng 3/10, anh Tuyển, cha bé gái, cho biết gia đình và công an đã đến khách sạn ở TP HCM đón con về nhà. Bé không bị thương, song khá hoảng loạn, liên tục khóc.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, vốn là đồng nghiệp làm bưu điện và là bạn thân của anh Tuyển hơn 10 năm. Con gái anh và con trai của Sơn học cùng trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, Long An), nên thỉnh thoảng anh nhờ bạn đón con tan học.

Bắt cóc bé gái 3 tuổi Camera an ninh ghi hình Nguyễn Thanh Sơn đón bé gái, sau đó bắt cóc.

Theo điều tra, khoảng 15h hôm qua, Sơn thuê ôtô 4 chỗ đến trường đón con mình và con của bạn thân. Hắn gửi con trai cho ba mẹ ruột ở Long An, kêu tài xế chở mình và bé gái đi khoảng 50 km đến TP HCM, dừng ở khu vực gần Thảo Cầm Viên, sau đó đến một khách sạn của người quen gửi bé gái.

Sơn cho ôtô thuê về, tự di chuyển bằng phương tiện khác, nhắn tin cho anh Tuyển thông báo đã bắt cóc bé gái vì "lâm vào đường cùng", đe dọa không được báo cảnh sát, yêu cầu phải "chuộc mạng" con 2 tỷ đồng.

"Sơn hỏi tôi 'có nhớ vụ bảo mẫu người Bắc Giang vừa bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi không?', chụp ảnh thuốc chuột gửi cho tôi, đe dọa. Anh ta nói nếu gia đình không chuyển tiền sẽ giết con tôi, rồi tự sát", anh Tuyển kể. Gia đình anh lúc đó rất sợ hãi, lập tức chuyển cho Sơn 100 triệu đồng để anh ta không tức giận làm hại bé. Sự việc sau đó được trình báo cảnh sát.

Camera ghi cảnh ôtô của Sơn chở bé gái đến TP HCM. Ảnh: Camera an ninh

Cán bộ, trinh sát Công an Long An đã chia làm nhiều hướng trích xuất camera an ninh, truy tìm dấu vết của Sơn. Khi xác định hắn cùng con tin đang trên đường hướng về các tỉnh Đông Nam bộ, họ đã báo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP HCM và Đồng Nai phối hợp truy bắt.

Lúc này, Sơn tiếp tục gửi hàng chục tin nhắn đe dọa gia đình nạn nhân. Cứ vài phút hắn lại giục chuyển tiền, vợ chồng anh Tuyển phải gom góp chuyển mỗi lần vài chục triệu đồng. Càng về sau, Sơn tỏ ra mất bình tĩnh, yêu cầu "đến 21h mà không nhận đủ một tỷ đồng tao sẽ giết nó". Gia đình anh Tuyển lập tức thực hiện theo.

Trong gần 6 tiếng (từ 15h30 đến 21h) bắt cóc bé gái, Sơn chỉ gọi một cuộc điện thoại cho gia đình bé gái, còn lại nhắn tin vì sợ cảnh sát phát hiện, theo dấu. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện anh ta đón xe khách hãng Phương Trang.

Sơn bị các trinh sát bắt giữ ở huyện Tân Phú. Ảnh: Thái Hà

Đánh giá kẻ bắt cóc trẻ em có khả năng di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng mai phục, kiểm soát các xe nghi vấn đi qua địa bàn.

Đến 21h20, khi xe khách Phương Trang chạy đến quốc lộ 20 - đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, bị CSGT, hình sự... chặn lại kiểm tra. Sơn bị khống chế ngay sau đó. Hắn khai đang nhờ quản lý khách sạn ở Sài Gòn trông giữ bé gái. Ngay sau đó cảnh sát và gia đình anh Tuyển đã đến đón nạn nhân về.

Bé gái 3 tuổi được mẹ đón. Ảnh: Thái Hà

Làm việc với cơ quan điều tra, Sơn khai thua cờ bạc, đang mắc nợ nhiều người và bị thúc ép nên thực hiện hành vi trên. Khám xét ôtô của Sơn, cảnh sát thu giữ một lọ thuốc trừ sâu.

Phước Tuấn - Hoàng Nam