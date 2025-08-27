Cha 70 tuổi chu cấp cho con gái 38 tuổi 'đu idol'

Nhật BảnÔng Yuichi đã phải nuôi con gái thất nghiệp 8 năm qua, thậm chí phải đáp ứng cả yêu cầu "trợ cấp tiền để theo đuổi thần tượng" 50.000 yên mỗi tháng.

Người cha 70 tuổi này có hai con, đều được học đại học danh tiếng. Trong khi con trai 40 tuổi đã tự lập, con gái 38 tuổi không có việc làm ổn định và trông chờ vào cha mẹ cho mọi chi phí từ ăn ở, quần áo đến bảo hiểm.

Sau khi tốt nghiệp, cô nộp đơn vào hơn 100 công ty nhưng đều bị từ chối. Khi được cha sắp xếp việc tại công ty của mình, cô không chịu đi làm với lý do công việc nhàm chán. Những lần thử việc khác cũng không kéo dài.

Có thời gian, cô cho biết bị ông chủ bắt làm việc quá sức đến mức phải ngủ trên bìa cứng trong văn phòng, rơi vào trầm cảm, rụng tóc và từng tìm đến cái chết.

Trong nhiều năm, thu nhập của cô không vượt quá 100.000 yên mỗi tháng. Ngay cả công việc đơn giản, cô cũng khó duy trì vì lòng tự tôn cao. Nỗ lực mai mối của mẹ với 10 đối tượng đều thất bại.

Ảnh minh họa: AI

Vợ ông Yuichi cho rằng chồng có phần trách nhiệm vì ít tham gia nuôi dạy con. "Vì anh chưa bao giờ nói gì cả, nên chúng ta đã thất bại. Con cái phản chiếu cách nuôi dạy của cha mẹ", bà nói.

Dù vậy, ông Yuichi vẫn tiếp tục gánh mọi chi phí, trong đó có khoản 50.000 yên để con gái duy trì sở thích hâm mộ các diễn viên lồng tiếng. "Khi thấy con vui vẻ trò chuyện với mẹ về thần tượng, tôi cảm thấy có lẽ mọi chuyện đều ổn. Tôi vẫn đi làm, muốn chuẩn bị cho con khi còn khỏe mạnh và hy vọng để lại chút gì đó cho con", ông chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình Yuichi phản ánh hiện tượng "8050" đang gây nhức nhối trong xã hội Nhật Bản, những đứa con ngoài 50 tuổi vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ ngoài 80.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản năm 2021, quốc gia này có hơn 1,15 triệu người "hikikomori" – những người tự cô lập, sống khép kín và phần lớn không có việc làm.

Trong số đó, ngày càng nhiều người ở độ tuổi 40-50. Khi cha mẹ bước vào tuổi già, gánh nặng chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành thách thức lớn. Nguyên nhân thường đến từ cú sốc thất bại trong học tập, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động, cộng thêm văn hóa gia đình Nhật vốn đề cao sự bao bọc của cha mẹ. Một số chuyên gia cảnh báo, nếu cha mẹ tiếp tục nuông chiều, con cái dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của thất nghiệp, tự ti và phụ thuộc.

Trên mạng xã hội, dư luận cũng chia rẽ. Một số người cho rằng ông Yuichi thực sự là một người cha có trách nhiệm. Nhưng cũng có ý kiến nói chính sự nuông chiều của ông đã hủy hoại con gái mình.

Nhật Minh (Theo Serai/SCMP)