CGV ra mắt rạp phim thứ 85

CGV MM Supercenter Đà Nẵng mở cửa từ tháng 2, đánh dấu cụm rạp thứ 85 ở Việt Nam, tặng 1.000 vé xem phim miễn phí trong tuần lễ khai trương.

Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt ngày càng thu hút các nhà đầu tư nhờ phục hồi nhanh sau đại dịch, tăng lượng khán giả rạp đến chất lượng phim, trong khi một số quốc gia có xu hướng thu hẹp quy mô. Số liệu thống kê năm 2025 cho thấy tổng doanh thu phim nội địa đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, chiếm tới 62% thị phần (2024 khoảng 42%).

Hiện khán giả cũng chuyển từ nhu cầu xem phim sang trải nghiệm, nhất là thế hệ Gen Z đến rạp không chỉ thưởng thức điện ảnh mà còn tận hưởng kiến trúc, tìm kiếm góc check-in độc lạ. Do đó, các doanh nghiệp cần linh hoạt đáp ứng thị hiếu mới bằng cách nghiên cứu, sáng tạo concept thiết kế mới, biến rạp chiếu thành không gian nghệ thuật và giải trí đa giác quan.

Nhận thấy tiềm năng tăng trưởng ấn tượng, CGV tiếp tục mở rộng mạng lưới với cụm rạp thứ 85 - CGV MM Supercenter Đà Nẵng, ở tầng ba trung tâm thương mại MM Mega Market (phường Hòa Khánh). Không gian được thiết kế theo phong cách "contemporary vintage" (đương đại kết hợp hoài cổ) - xu hướng mới đang thịnh hành tại Hàn Quốc.

Đội ngũ kiến trúc sư "Việt hóa" không gian bằng cách đưa dấu ấn riêng vùng duyên hải miền Trung vào từng chi tiết nội thất, tạo sự giao thoa thú vị giữa nét hiện đại và phóng khoáng của thành phố biển.

Rạp CGV MM Supercenter Đà Nẵng mang phong cách "Tropical City" (thành phố nhiệt đới). Ảnh: CGV

Chọn ra mắt thời điểm này là cách CGV chuẩn bị cho thời điểm "vàng" thường niên của phòng vé Việt - mùa phim Tết Nguyên đán. Trong tuần lễ khai trương, CGV MM Supercenter Đà Nẵng tặng 1.000 vé xem phim miễn phí cho các "bom tấn" như Avatar 3: Lửa và tro tàn, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng và phim Việt Ai thương ai mến.

CGV cũng áp dụng giá ưu đãi 60.000 đồng cho khách hàng thành viên dưới 23 tuổi khi mua vé trực tiếp tại quầy. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai đồng bộ loạt hoạt động chụp hình check-in, bốc thăm trúng thưởng 100%, quà tặng sticker Paconnie phiên bản Đà Nẵng độc quyền.

Không gian sảnh kết hợp nét đương đại và hoài cổ. Ảnh: CGV

"Ra mắt CGV MM Supercenter Đà Nẵng lần nữa khẳng định cam kết 'mang điện ảnh chất lượng cao và dịch vụ giải trí chuẩn quốc tế đến khán giả khắp các tỉnh thành Việt Nam'. Hy vọng cụm rạp mới sẽ trở thành 'cú hích' cho thị trường giải trí khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, đồng thời là điểm giải trí không thể bỏ qua cho các gia đình, giới trẻ dịp Tết Nguyên đán 2026", đại diện CGV cho hay.

Mẫu ghế da cao cấp, phối màu bắt mắt lần đầu được đưa vào sử dụng. Ảnh: CGV

CJ CGV Hàn Quốc gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 sau thương vụ chi 73,6 triệu USD mua lại 80% cổ phần của Megastar - chủ sở hữu hệ thống rạp phim lớn nhất tại Việt Nam khi đó. Hai năm sau, CJ CGV chuyển đổi thương hiệu MegaStar thành CGV, trở thành đại lý phát hành cho các studio tại Mỹ như UIP hay Warner Bros.

Tính đến cuối năm 2025, đơn vị tiếp tục giữ vững vị trí số một cả nước với 44% thị phần tính theo doanh thu phòng vé, dựa trên dữ liệu từ nền tảng quan sát độc lập Box Office. CGV đang vận hành 84 cụm rạp với 482 phòng chiếu.

Đông Vệ