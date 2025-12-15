CEVA và CooperVision mở trung tâm logistics tại Singapore

SingaporeTrung tâm Dịch vụ khu vực mới tại Singapore giúp CEVA và CooperVision tăng cường năng lực logistics và mở rộng nguồn cung mắt kính áp tròng tại châu Á - Thái Bình Dương.

CEVA Logistics phối hợp nhà sản xuất kính áp tròng CooperVision Asia Pacific khai trương Trung tâm Dịch vụ khu vực (RSC) mới tại Singapore, nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực phân phối trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung tâm đặt trong khu phức hợp chăm sóc sức khỏe của CEVA tại Công viên Logistics sân bay Singapore, thuộc khu vực thương mại tự do liền kề sân bay Changi. Cơ sở này vận hành bởi đội ngũ được đào tạo theo tiêu chuẩn GDP và GMP, ứng dụng hệ thống quản lý kho dành riêng cho lĩnh vực y tế cùng công nghệ khắc laser nội bộ trong quy trình đóng gói.

CEVA Logistics cung cấp dịch vụ vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và kho vận tại hơn 160 quốc gia. Ảnh: CEVA

Trung tâm mới được kỳ vọng mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các chuyên gia nhãn khoa và bệnh nhân trong khu vực, với khoảng 7.000 mã sản phẩm bổ sung. CEVA cho biết mô hình này sẽ giảm sự phụ thuộc vào tồn kho địa phương và đẩy nhanh tốc độ hoàn tất đơn hàng với những sản phẩm không có sẵn tại từng thị trường.

Việc tập trung hóa hàng hóa cũng giúp mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, tăng tính linh hoạt và tối ưu chi phí logistics trên toàn khu vực.

"Ngành chăm sóc sức khỏe tại châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng mạnh, và chúng tôi tiếp tục mở rộng các giải pháp logistics ứng dụng công nghệ", ông Brunno Matta, Phó chủ tịch mảng logistics hợp đồng APAC của CEVA Logistics, chia sẻ.

Ông Sam Ng, Giám đốc phân phối CooperVision APAC, cho biết: "Chúng tôi đang cùng nhau xây dựng các giải pháp logistics thông minh hơn, giúp thị trường vận hành hiệu quả và nâng cao trải nghiệm khách hàng".

CEVA Logistics là tập đoàn logistics toàn cầu cung cấp dịch vụ vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và kho vận tại hơn 160 quốc gia. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối rộng, phục vụ nhiều lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe, công nghiệp đến tiêu dùng. CEVA chú trọng ứng dụng công nghệ và tối ưu quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành. Những năm gần đây, hãng liên tục mở rộng các trung tâm dịch vụ khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu logistics ngày càng tăng.

CooperVision là nhà sản xuất kính áp tròng hàng đầu thế giới, trực thuộc Tập đoàn CooperCompanies, với mạng lưới kinh doanh tại hơn 100 quốc gia. Công ty nổi tiếng với danh mục sản phẩm đa dạng, từ kính áp tròng dùng hằng ngày đến các dòng chuyên biệt cho tật khúc xạ phức tạp.

Hải My (Theo Logistics Manager)