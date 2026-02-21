Ceva Logistics và Haeco ký thỏa thuận vận tải hàng không toàn cầu

SingaporeThỏa thuận hai năm giúp Ceva quản lý toàn bộ luồng linh kiện hàng không toàn cầu của Haeco, tăng cường hợp tác logistics tích hợp và hỗ trợ hoạt động 24/7.

Ceva Logistics và Haeco Group - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, vừa ký kết hợp đồng vận chuyển hàng không toàn cầu có thời hạn hai năm. Thỏa thuận được ký tại Triển lãm Hàng không Singapore, giúp củng cố quan hệ đối tác hiện có giữa hai bên, đồng thời thiết lập mô hình hợp tác logistics tích hợp trên phạm vi toàn cầu.

Theo hợp đồng, Ceva sẽ quản lý toàn bộ luồng vận chuyển linh kiện của Haeco trên toàn thế giới, tận dụng mạng lưới vận tải hàng không toàn cầu và kinh nghiệm chuyên sâu trong logistics hàng không vũ trụ.

Phạm vi dịch vụ bao gồm các lô hàng thường lệ và khẩn cấp, vận chuyển máy bay dừng khai thác (AOG), cũng như hàng nguy hiểm, hàng kiểm soát nhiệt độ và hàng siêu trường, siêu trọng. Các dịch vụ này phục vụ hoạt động logistics đầu vào và đầu ra tại các cơ sở của Haeco ở Hong Kong, Hạ Môn và Tấn Giang, cùng các tuyến thương mại trọng điểm toàn cầu. Quan hệ hợp tác được xây dựng trên mô hình vận hành thống nhất, cho phép Ceva hỗ trợ hoạt động 24/7 của Haeco.

Ông Olivier Boccara, lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ceva Logistics và ông Christian Pinter, Tổng giám đốc bộ phận mua sắm Tập đoàn của Haeco, tại sự kiện ký kết. Ảnh: Ceva Logistics

Ông Christian Pinter, Tổng giám đốc mua sắm Tập đoàn Haeco, cho biết việc hợp tác với Ceva giúp đồng bộ hóa hoạt động logistics của Haeco trên toàn bộ hệ thống thông qua một mạng lưới toàn cầu thống nhất. Theo ông, năng lực toàn cầu và chuyên môn hàng không của Ceva khiến doanh nghiệp này trở thành đối tác phù hợp trong kế hoạch mở rộng hoạt động của Haeco.

Ông Olivier Boccara, lãnh đạo khu vực APAC của Ceva Logistics, cho biết sự hiện diện mạnh mẽ tại châu Á - Thái Bình Dương cùng mạng lưới quốc tế rộng khắp giúp Ceva đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy và khả năng kết nối của Haeco trong giai đoạn phát triển mới.

Ceva Logistics là một trong những công ty logistics bên thứ ba hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp vận tải hàng không, đường biển, đường bộ, logistics hợp đồng và logistics chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Haeco Group là tập đoàn hàng đầu toàn cầu về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), cung cấp các giải pháp kỹ thuật hàng không toàn diện cho nhiều hãng hàng không và đối tác trên thế giới.

Hải My (Theo Logistics Manager)