CEVA Logistics mua lại Fagioli Group

CEVA mở rộng năng lực vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và logistics dự án trên quy mô toàn cầu thông qua chiến lược M&A.

CEVA Logistics vừa ký thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Fagioli Group -doanh nghiệp logistics dự án đến từ Italy, nhằm tăng cường năng lực trong mảng hàng siêu trường, siêu trọng và dự án phức tạp.

Theo thỏa thuận ký ngày 15/12, CEVA sẽ mua lại Fagioli Group từ quỹ đầu tư tư nhân QuattroR và gia đình ông Alessandro Fagioli, Chủ tịch lâu năm của công ty. Sau sáp nhập, CEVA dự kiến tiếp nhận khoảng 450 nhân sự từ Fagioli Group, doanh nghiệp đạt doanh thu 216 triệu Euro trong năm 2024. Giao dịch hiện vẫn đang chờ các phê duyệt theo quy định của cơ quan chức năng.

Đại diện CEVA Logistics và Fagioli Group trong ngày ký thỏa thuận. Ảnh: CEVA Logistics

CEVA cho biết, thế mạnh của Fagioli trong lĩnh vực hàng dự án quy mô lớn và giải pháp kỹ thuật sẽ hỗ trợ đáng kể cho hoạt động của hãng tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Việc sáp nhập cho phép công ty cung cấp các giải pháp trọn gói, từ khâu thiết kế, giao nhận – vận chuyển đến các công đoạn giao hàng và lắp đặt phức tạp.

Ông Mathieu Friedberg, CEO CEVA Logistics, nhận định Fagioli là cái tên quen thuộc trong ngành logistics dự án. Việc bổ sung năng lực kỹ thuật của Fagioli vào hệ sinh thái CEVA, thuộc Tập đoàn CMA CGM, sẽ tạo cú hích lớn cho mảng logistics dự án, qua đó nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp đầu - cuối hiện đại cho khách hàng.

Thương vụ này diễn ra sau khi CEVA hoàn tất mua lại Borusan Lojistik tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11, tiếp tục khẳng định chiến lược M&A nhằm mở rộng hiện diện tại các thị trường chiến lược và phân khúc logistics giá trị gia tăng.

CEVA Logistics là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) hàng đầu thế giới, thuộc Tập đoàn CMA CGM. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp logistics tích hợp, bao gồm vận tải đường biển, đường hàng không, đường bộ, hợp đồng logistics và logistics dự án, với mạng lưới hoạt động tại hơn 170 quốc gia.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)