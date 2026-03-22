CEVA Logistics đầu tư gần 8 triệu bảng Anh tăng năng lực vận hành

Tây Ban NhaCEVA Logistics đầu tư khoảng 7,77 triệu bảng Anh để mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở logistics xe thành phẩm (FVL) tại khu La Laboral, gần cảng Tarragona.

Dự án bao gồm đầu tư trang thiết bị và bổ sung thêm 94.000 m2 diện tích vận hành, được bảo vệ bằng hệ thống lưới chống mưa đá.

Các nâng cấp này dự kiến giúp tăng đáng kể năng lực vận hành, đồng thời tạo thêm không gian cho khoảng 4.500 xe. Hạ tầng cũng được cải tiến với việc nâng cấp thiết bị xưởng, lắp đặt đường hầm rửa xe mới, cải tạo và mở rộng khu sơn, cùng với việc tối ưu quy trình lưu trữ và phân phối phương tiện.

Bãi lưu trữ xe thành phẩm tại khu vực cảng Tarragona, nơi CEVA Logistics đầu tư mở rộng và nâng cấp nhằm tăng công suất và tối ưu vận hành. Ảnh: CEVA Logistics

Những thay đổi này cho phép CEVA Logistics xử lý khối lượng lớn hơn tại khu vực Địa Trung Hải, đồng thời nâng cao tốc độ, độ an toàn và tính linh hoạt cho các hãng xe.

Ông Eric Dessupoiu, Phó chủ tịch phụ trách FVL của CEVA Logistics, cho biết khoản đầu tư tại cảng Tarragona sẽ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn trên diện tích hơn 65 ha, với sức chứa lên tới 32.500 xe.

Ông nhấn mạnh việc mở rộng bãi lưu trữ, vị trí gần cảng, kết nối đường sắt, hệ thống xưởng tại chỗ và năng lực phân phối là những yếu tố then chốt giúp công ty hỗ trợ tăng trưởng cho cả doanh nghiệp và khách hàng tại thị trường chiến lược này.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)