CEO Yeah1 lĩnh thù lao 1,5 tỷ đồng

Nửa đầu năm nay, CEO Yeah1 Ngô Thị Vân Hạnh nhận thù lao 1,5 tỷ đồng trong bối cảnh show "Anh trai vượt ngàn chông gai" thành công.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) cho biết trả thu nhập và thù lao cho bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị - tổng cộng 1,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng, bà Hạnh nhận về khoảng 250 triệu đồng.

CEO này là một trong hai lãnh đạo của Yeah1 nhận thù lao nửa đầu năm nay, bên cạnh Phó tổng giám đốc Chế Đoàn Viên (gần 709 triệu đồng). Các lãnh đạo còn lại, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Phương Thảo không nhận thu lao hay thu nhập nào trong kỳ.

Gia nhập Yeah1 từ tháng 2/2023 với vai trò phát triển mảng nội dung cao cấp - chương trình truyền hình thực tế, bà Vân Hạnh được bổ nhiệm ghế Tổng giám đốc từ giữa tháng 9, thay ông Đào Phúc Trí. Bà có kinh nghiệm hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông, từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại Tập đoàn Truyền thông Lasta và Cát Tiên Sa.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1. Ảnh: YEG

Số tiền bà Hạnh nhận được 6 tháng đầu năm nay tương đương hai phần ba mức cả năm 2023. Nếu vẫn giữ nguyên trong nửa cuối năm, tổng thu nhập CEO Yeah1 lĩnh sẽ là 3 tỷ đồng, cao hơn thu nhập bình quân của tổng giám đốc tại các công ty đại chúng trên thị trường, theo báo cáo của FiinGroup và FiinRatings.

Cũng theo báo cáo trên, CEO tại các công ty đại chúng thuộc ngành truyền thông tương tự như Yeah1 có tổng thu nhập cả năm khoảng 1,7 tỷ đồng, mức thấp so với mặt bằng chung trên thị trường. Còn những doanh nghiệp có vốn hóa dưới 3.500 tỷ đồng như YEG, mức trả cho tổng giám đốc bình quân 1,2 tỷ đồng mỗi năm.

Bà Hạnh nhận thù lao lớn sau khi chương trình truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai" lên sóng từ cuối tháng 6 và tạo độ lan tỏa lớn. Chương trình do Yeah1 đầu tư và công ty con 1 Production sản xuất. Trong đó, bà Vân Hạnh giữ vai trò tổng giám chế - người trực tiếp giám sát công việc sản xuất và có quyền quyết định mọi thứ.

Sau khi lên sóng, "Anh trai vượt ngàn chông gai" đứng đầu về tỷ suất người xem (rating) trên kênh VTV3, thu hút hàng triệu lượt xem ở mỗi tập, nhiều màn trình diễn vào top trending trên YouTube. Nội dung và các bài hát cũng được thảo luận dày đặc trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Nửa đầu năm, Yeah1 ghi nhận khoảng 280,6 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Công ty lãi hơn 20,5 tỷ, cao hơn gấp đôi so với nửa đầu năm trước. Con số trên cách vài tỷ so với tổng lợi nhuận năm 2022 và 2023. Ban lãnh đạo cho biết doanh thu và lợi nhuận dự kiến tăng ở nửa cuối năm vì đây là chu kỳ cao điểm của ngành giải trí và hai chương trình của họ cùng lên sóng là show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió" mùa hai.

Yeah1 là một trong số ít công ty truyền thông niêm yết trên sàn HoSE. Doanh nghiệp này có giai đoạn sa sút, lỗ hàng trăm tỷ đồng vì sự cố bị YouTube dừng hợp tác và tác động của Covid-19. Sau đó, họ xoay trục sang đầu tư thương mại đa kênh với nền tảng Giga1 cùng Tân Hiệp Phát nhưng nhanh "chia tay". YEG liên tục chuyển nhượng công ty con, tái cấu trúc, tìm cách thoát lỗ để tránh cổ phiếu bị hủy niêm yết.

Năm ngoái, doanh nghiệp này tìm được hướng đi và xác định sản xuất các chương trình chất lượng cao là chiến lược hàng đầu. CEO Ngô Thị Vân Hạnh chia sẻ với VnExpress bên lề phiên họp thường niên hồi tháng 5 rằng họ sẽ đầu tư mạnh và "cược tất tay" vào hai chương trình trọng điểm.

Tất Đạt