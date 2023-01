- Tiêu chí của VinAI khi nghiên cứu và ứng dụng, phát triển sản phẩm Trí tuệ nhân tạo là gì?

- Tiêu chí đầu tiên, sản phẩm này phải giải quyết những vấn đề mang lại giá trị cho thị trường Việt Nam, nhưng cũng đồng thời giải quyết các vấn đề bức bối của các thị trường nước ngoài. Công nghệ không gói gọn trong biên giới bất kỳ nước nào mà nó có thể thay đổi và làm cuộc sống tốt hơn trên toàn thế giới. Tiêu chí thứ hai, các sản phẩm AI của VinAI phải có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm tương tự khác trên thế giới.

Một ví dụ là ứng dụng là trong lĩnh vực an toàn giao thông tại Việt Nam. Các tai nạn giao thông thường xảy ra là do người lái lơ đãng, buồn ngủ, mất tập trung, say rượu bia, … VinAI đã phát triển thành công công nghệ giám sát người lái. Theo đó, thông qua dữ liệu thu thập từ camera, hệ thống có thể quan sát người lái 24/7, nhận biết họ có đang mệt mỏi, buồn ngủ, lơ đãng hay không, từ đó đưa ra cảnh báo để họ tập trung hơn, có thời gian nghỉ ngơi trước khi lái xe trên đường.