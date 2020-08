CEO Twitter 'nói không' với các sản phẩm Facebook

CEO Twitter, Jack Dorsey, nói rằng ông hiện không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Facebook, nhưng thích Snapchat.

Mới đây, Dorsey đã xuất hiện trong chương trình "The Boardroom: Out of Office" - một talkshow khá nổi tiếng, được tổ chức bởi Rich Kleiman, đồng sáng lập của Thirty Five Ventures kiêm quản lý của ngôi sao bóng rổ NBA Kevin Durant.

Dorsey và Kleiman là bạn thân của nhau. Trong chương trình, cả hai đã thảo luận nhiều chủ đề, chủ yếu về cuộc sống cá nhân, luyện tập thể thao và văn hóa doanh nhân. Trong một phần nội dung, Kleiman đề cập đến ba mạng xã hội ông yêu thích, gồm Instagram, Snapchat và Twitter. Khi hướng câu hỏi đến Dorsey, CEO Twitter lập tức đáp rằng "hoàn toàn ngược lại".

"Tôi không sử dụng Instagram", Dorsey thừa nhận. "Tôi thích những gì Snapchat đang đổi mới. Ứng dụng này là một hiện tượng. Tôi không sử dụng nhiều sản phẩm của Facebook".

Khi Kleiman hỏi về Mark Zuckerberg, CEO Twitter đáp rằng ông có cách tiếp cận vấn đề khác với người đứng đầu Facebook.

CEO Twitter Jack Dorsey (bên trái) và CEO Facebook Mark Zuckerberg (bên phải). Ảnh: AP.

Dorsey và Zuckerberg từng có những bất đồng ý kiến trong quá khứ. Cả hai từng ăn tối với nhau vào năm 2011. Theo lời kể của Dorsey, ông được đích thân Zuckerberg phục vụ món thịt dê. Điều đáng nói là con dê này đã bị chính tay Zuckerberg giết bằng súng sốc điện và dao, sau đó gửi cho nhà bếp sơ chế. Dorsey miêu tả đĩa thịt dê "lạnh ngắt" và suốt buổi, ông chỉ ăn salad.

Kể từ đó, cả hai bắt đầu chỉ trích nhau. Theo The Verge, tháng 10/2019, Dorsey cho rằng mục tiêu bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Zuckerberg "chứa đầy sai lầm và lỗ hổng". Về phía mình, Zuckerberg tuyên bố: "Twitter sẽ không thể đóng vai trò một mạng xã hội tốt như chúng tôi". Đến tháng 12/2019, Gizmodo phát hiện Dorsey đã bỏ theo dõi Zuckerberg trên Twitter.

Facebook và Twitter là đối thủ nhiều năm qua. Cuối 2019, Facebook bị lên án vì không kiểm duyệt quảng cáo chính trị. Cùng lúc đó, Twitter ban hành chính sách cấm tất cả quảng cáo chính trị trên nền tảng. "Các thông điệp chính trị nên xứng đáng được tiếp cận, thay vì qua hình thức quảng cáo trả phí", thông báo của Twitter có đoạn.

Tuy nhiên, Business Insider cho rằng việc từ chối sử dụng các sản phẩm Facebook của Dorsey có thể xuất phát từ câu chuyện về Kevin Systrom - người sáng lập Instagram.

Dorsey và Systrom gặp nhau khi làm việc tại Odeo, một website về âm thanh và video. Cả hai là bạn thân nhiều năm, kể cả sau khi Systrom ra mắt Instagram. Dorsey cũng đầu tư cho mạng xã hội này. Mối quan hệ của Dorsey và Systrom bắt đầu xấu đi khi CEO Twitter phát hiện Instagram bị bán cho Facebook. Dorsey "cảm thấy bị tổn thương" vì Systrom đã không gọi cho ông để thảo luận về các thỏa thuận. Tháng 4/2012, Dorsey ngừng đăng bài trên Instagram. Cùng ngày, mạng xã hội này thông báo đã được Facebook mua lại.

Bảo Lâm (theo Business Insider)