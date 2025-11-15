CEO Trung Quốc giả nghèo đi xem mắt

Là nhà sáng tạo nội dung có 15 triệu người theo dõi và công ty doanh thu trăm triệu tệ, Pan Tianhong, 29 tuổi, vẫn bị chê "học vấn thấp" khi giả nghèo đi xem mắt tại công viên Hàng Châu.

Pan Tianhong gần đây thực hiện một video trải nghiệm theo yêu cầu của người hâm mộ: thử đi xem mắt tại một góc nổi tiếng ở Hàng Châu với thân phận khiêm tốn.

Anh chuẩn bị một sơ yếu lý lịch tự giới thiệu là "chàng trai địa phương, đã ly hôn", học vấn trung học, làm nghề nhiếp ảnh và bố làm trong ngành chuyển phát và chuẩn bị mua nhà, xe.

Pan Tianhong, 29 tuổi đi xem mắt tại một sự kiện ở công viên Hàng Châu, tháng 11/2025. Ảnh: World Journal

Ngay lập tức, hồ sơ của anh bị các bà mối từ chối. "Học vấn quá thấp rồi", một người nói thẳng. Một người khác, khi biết anh đã ly hôn, nhận xét: "Mới trẻ mà đã ly hôn".

Sự thật, Pan Tianhong tốt nghiệp ngành Điện ảnh tại Đại học Kent (Anh). Anh là CEO của công ty truyền thông Hangzhou Xingao Media, với doanh thu hơn 100 triệu tệ (khoảng 13,7 triệu USD) vào năm 2024. Cha anh cũng là CEO của Yuantong, một trong những tập đoàn logistics lớn của Trung Quốc. Thông tin duy nhất trung thực trong hồ sơ là Pan đã ly hôn.

Video của Pan nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng trải nghiệm này phơi bày thực tế của thị trường xem mắt. "Hiện thực còn tàn khốc hơn phim", một bình luận viết.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích Pan Tianhong đang "trêu đùa người nghèo". Họ cho rằng các bà mối tìm kiếm nghiêm túc, còn hành động của Pan chỉ mang tính giải trí. "Hành vi này phần nào đem sự vô vọng của người bình thường ra làm trò tiêu khiển", một người dùng mạng bình luận.

Bảo Nhiên (Theo World Journal)