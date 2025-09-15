CEO TPBank: Chuyển đổi số đã thay đổi tương lai ngân hàng

Ông Nguyễn Hưng, CEO TPBank cho biết chuyển đổi số đã giúp TPBank từ một ngân hàng yếu kém vươn lên nhóm dẫn đầu, góp phần đưa Việt Nam tiến tới quốc gia số.

Phát biểu tại tọa đàm "Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng" ngày 9/9, CEO TPBank chia sẻ về hành trình đổi thay của ngân hàng này trong hơn một thập kỷ qua.

Ông Nguyễn Hưng, CEO TPBank chia sẻ tại tọa đàm "Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng". Ảnh: TPBank

Ông Nguyễn Hưng cho biết trước khi trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu về số hóa, TPBank từng rơi vào nhóm yếu kém. Năm 2011, nhà băng đứng cuối bảng xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam, thuộc diện phải tái cơ cấu bắt buộc.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo lựa chọn con đường duy nhất: phát triển kênh số - nơi không bị giới hạn về không gian và thời gian phục vụ khách hàng.

"Nếu cạnh tranh theo mô hình truyền thống, TPBank gần như không có cơ hội, nhất là khi Nhà nước hạn chế mở rộng chi nhánh. Trong cái khó ló cái khôn, chúng tôi chọn con đường số hóa và lựa chọn đó đã đúng xu thế", ông Hưng chia sẻ.

Để hiện thực hóa chiến lược này, TPBank triển khai mô hình chi nhánh tự động LiveBank 24/7 trên toàn quốc, được Ngân hàng Nhà nước cho phép thử nghiệm. Đến nay, ngân hàng đã có khoảng 400-500 điểm LiveBank, thay thế hiệu quả cho chi nhánh truyền thống, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Quầy LiveBank của TPBank. Ảnh: TPBank

Nhờ đó, dù số lượng chi nhánh vật lý không nhiều, TPBank vẫn thu hút được lượng khách hàng lớn. Hiện 98% giao dịch của khách hàng diễn ra trên kênh số, quy mô khách hàng đạt hơn 14 triệu người, nằm trong nhóm ngân hàng có tệp khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Theo ông Hưng, sự phát triển này không chỉ đến từ nỗ lực nội tại mà còn nhờ nền tảng chung của ngành ngân hàng. Việt Nam hiện có tới 86% người trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho dịch vụ tài chính số lan tỏa nhanh chóng. Đặc biệt, toàn bộ giao dịch thanh toán hiện được miễn phí cho người dân.

"Ở châu Âu hay Mỹ, phí giao dịch khá cao, hiếm nước nào miễn phí toàn bộ giao dịch thanh toán như Việt Nam. Đây là nỗ lực lớn của toàn ngành ngân hàng nhằm duy trì hệ thống thanh toán khổng lồ, dù không thu lợi trực tiếp", ông nhấn mạnh.

CEO TPBank nhận định, những quyết tâm cải cách của Đảng và Chính phủ đã tạo nền tảng để Việt Nam vươn mình, tiến đến mục tiêu trở thành một quốc gia số.

Để đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia, bên cạnh xây dựng ngân hàng số, TPBank cũng triển khai tích hợp ứng dụng VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư vào hoạt động, giúp eKYC đạt độ chính xác cao, ngăn chặn gian lận và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Đại diện TPBank cho biết, VNeID là minh chứng rõ nét cho lợi ích thiết thực mà số hóa mang lại cho người dân. Dịp Quốc khánh 2/9, hàng chục triệu công dân lần đầu trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng này. TPBank đồng hành cùng Chính phủ, tham gia kết nối tài khoản để chi trả quà tặng qua tài khoản ngân hàng, đồng thời tặng thêm 100.000 đồng cho khách hàng liên kết thành công tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

"Chúng tôi không có ý định kinh doanh gì trong chương trình này. Ngân hàng chỉ muốn gửi thêm một phần quà nhỏ để tri ân khách hàng", ông Hưng chia sẻ.

Theo ông, số lượng người tham gia lớn cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ của chuyển đổi số, đồng thời phản ánh sự sẵn sàng của người dân trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính số.

"Suy cho cùng, nhu cầu thực sự của người dân mới là yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số. Chính những lợi ích nhỏ bé, thiết thực hằng ngày sẽ tạo thành thói quen sử dụng, rồi dần lan tỏa thành sự thay đổi lớn", đại diện TPBank nhấn mạnh.

Minh Ngọc