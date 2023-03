CEO Toyota khu vực châu Á truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt

Từ dân ngoại đạo trở thành lãnh đạo cấp cao của Toyota, ông Tiền Quốc Hào chia sẻ con đường dẫn tới thành công với sinh viên Đại học Ngoại thương, hôm 18/3.

Những câu chuyện truyền cảm hứng được ông Tiền Quốc Hào, Giám đốc điều hành Toyota khu vực châu Á, Chủ tịch Toyota châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ với sinh viên trường Đại học Ngoại thương, từ chính kinh nghiệm bản thân khi bắt đầu làm việc tại hãng xe Nhật Bản năm 1999.

Ông Tiền Quốc Hào, Giám đốc điều hành Toyota khu vực châu Á, Chủ tịch Toyota châu Á – Thái Bình Dương tại buổi chia sẻ với sinh viên Đại học Ngoại thương.

Trong gần 25 năm làm việc tại Toyota, ông Tiền Quốc Hào thử sức ở nhiều cương vị, lĩnh vực đa dạng của tập đoàn, từ kinh doanh, marketing, bán hàng, tiếp thị, đối ngoại, nhân sự... Không ít lần vị lãnh đạo này đã có những câu chuyện truyền cảm hứng, khích lệ nhân viên tìm kiếm sự sáng tạo, đưa ra ý tưởng mới để cải tiến sản phẩm.

Tại buổi trò chuyện, ông Hào chia sẻ, lộ trình rõ ràng cho con đường sự nghiệp là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. "Hãy lên kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp tương lai, không ngừng nâng cao trình độ bản thân, theo những thay đổi nhanh chóng của thế giới", ông nói trong buổi chia sẻ với các sinh viên. "Đương đầu với thách thức để nắm bắt cơ hội, làm việc có đội nhóm. Tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố then chốt để thành công".

Vị CEO Toyota châu Á cho rằng, mỗi cá nhân cần biết tính toán các yếu tố như lợi ích hài hòa cho các bên, hợp phát và cần có đường lui nếu không may thất bại. Đây là những điều mà các sinh viên cần lưu tâm khi bắt đầu một dự án. Những kiến thức, chia sẻ thực tế được đúc rút qua nhiều năm thực chiến của các lãnh đạo cấp cao sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho chặng đường tương lai của các sinh viên.

Đại diện Toyota Việt Nam và trường Đại học Ngoại thương tại sự kiện.

Đại học Ngoại thương là một trong những ngôi trường đào tạo nhân tài hàng đầu đất nước, xuất thân của nhiều doanh nhân thành đạt của các tập đoàn trong nước và quốc tế. Hơn 60 năm hoạt động, ngôi trường theo đuổi định hướng quốc tế hóa sâu rộng, tạo môi trường học tập đa văn hóa.

"Đại học Ngoại thương hướng đến nền giáo dục bền vững, giúp sinh viên được công nhận trên toàn cầu, trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế", đại diện Toyota Việt Nam nhận định. "Đây có lẽ là điểm chung giữa Toyota và Đại học Ngoại thương, hai tổ chức hướng đến tính quốc tế hóa cao".

Ngoài sự kiện chia sẻ với các sinh viên, ông Tiền Quốc Hào trước đó tham dự lễ ký kết hợp tác giữa Toyota Việt Nam cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong dự án nghiên cứu hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học với ôtô thế hệ mới. Trong quá trình làm việc tại hãng Nhật, vị CEO gốc Việt của Toyota có nhiều đóng góp cho sự đa dạng công nghệ, đặc biệt là những khía cạnh liên quan đến phương tiện thân thiện môi trường.

"Đối với tôi, Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt. Tôi luôn mong có thể góp một phần công sức, nỗ lực của mình cho sự phát triển của đất nước", ông nói tại sự kiện.

Ông Tiền Quốc Hào (thứ hai từ phải qua) tại lễ ký kết hợp tác cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong dự án nghiên cứu hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học với ôtô thế hệ mới.

Trên quy mô toàn cầu, Toyota theo đuổi chiến lược phát triển tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway), nhằm giảm tác động của khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Hãng này cũng cung cấp các giải pháp di chuyển xanh cho người dùng, theo mục tiêu phát triển bền vững "Leave no one behind – không ai bị bỏ lại phía sau".

Tại Việt Nam, Toyota cũng đưa ra các giải pháp năng lượng thay thế, định hướng phát triển các dòng xe điện hóa phù hợp nhu cầu di chuyển của người dùng, không phụ thuộc vào phát triển hạ tầng trạm sạc điện. Các đề án phát triển xăng sinh học sử dụng trên ôtô, xe xăng lai điện hybrid sẽ được hãng phối hợp nghiên cứu cùng đối tác trong nước. Đây là nỗ lực của Toyota Việt Nam trong việc giảm phát thải CO2, theo tinh thần của Chính phủ đưa ra tại COP21 và COP26.

Tuấn Vũ

Ảnh: Toyota Việt Nam.