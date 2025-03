Sản phẩm thuộc dòng Air mỏng nhẹ của Apple có thể là MacBook Air hoặc iPad Air ra mắt ít ngày tới với nâng cấp sử dụng chip M4.

Bài đăng mới nhất của CEO Tim Cook trên X là đoạn video ngắn 6 giây với nội dung chơi chữ "There's something in the AIR" (Có thứ gì đó trong không khí) và chú thích "tuần này". Giống iPhone 16e trước đó, đây tiếp tục là màn "nhá hàng" sản phẩm mới của người đứng đầu Apple.

CEO Tim Cook hé lộ thiết bị Apple 'Air' mới Video hé lộ của CEO Tim Cook về thiết bị dòng Air mới.

Theo Bloomberg, thiết bị mà Tim Cook nói đến có thể là MacBook Air 13 và 15 inch sử dụng chip M4 nâng cấp. Cùng thời điểm này năm ngoái, Apple ra mắt MacBook Air sử dụng chip M3.

Apple có đợt nâng cấp lớn các thiết bị máy Mac tháng 10/2024 gồm cả MacBook Pro, Mac mini, iMac nhưng lại không có MacBook Air. Đây cũng sẽ là dòng laptop cuối cùng của hãng được nâng cấp lên vi xử lý M4 mới.

MacBook Air 13 và 15 inch mới có thể chỉ được nâng cấp chip trong khi kiểu dáng cũng như các tính năng, cổng kết nối giữ nguyên như thế hệ hiện tại.

Một số tin đồn khác cho rằng thiết bị dòng Air mới có thể là iPad Air vốn cũng có nhiều tin đồn gần đây. Cuối tuần trước, Apple được cho là có nhiều động thái như "bắt đầu thanh lý" hàng tồn kho iPad Air, thường thấy trước khi ra mắt phiên bản mới, theo Bloomberg.

The Verge cho rằng không loại trừ khả năng Apple sẽ ra iPhone Air với thiết kế siêu mỏng được chờ đợi. Tuy nhiên, khả năng này không cao bởi "Quả táo" có thói quen dành thiết bị đặc biệt nhất cho các sự kiện lớn được tổ chức quy mô với đông đảo giới truyền thông tham dự.

Hoài Anh