CEO Thế Giới Di Động: Giá đã rẻ, giờ sẽ tìm cách bán được nhiều hơn

Sếp Thế Giới Di Động nói mặt bằng giá cả đã hợp lý, giờ là lúc công ty dồn ngân sách kích cầu để bán được nhiều điện thoại, điện máy hơn.

Trong cuộc họp nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh - đánh giá thời điểm hiện tại, mặt bằng chung về giá bán tất cả sản phẩm điện thoại điện máy từ phía các hãng đã thiết lập mức hợp lý, thấp hơn so với trước đây để hỗ trợ người tiêu dùng.

Do đó, hai chuỗi này sẽ không tập trung vào các biện pháp để cho ra mức giá thấp hơn mà dồn ngân sách vào việc tạo ra các hoạt động, chương trình bán hàng để thúc đẩy tiêu dùng. Khi bán được nhiều hơn, công ty sẽ có thêm giá trị gia tăng về doanh thu và lợi nhuận.

Ông Hiểu Em tự tin với thị phần hiện tại và mối quan hệ hợp tác từ trước tới nay của hai chuỗi với các thương hiệu, công ty sẽ nhận được hỗ trợ tốt nhất để có thêm ngân sách cho hoạt động marketing, dịch vụ hậu mãi, nguồn hàng sẵn có... Theo ông, Thế Giới Di Động đang chiếm gần 60% thị phần bán lẻ điện thoại, có thương hiệu họ chiếm tới 70%. Ở mạng điện máy, thị phần của Điện Máy Xanh là khoảng 50%.

Dù qua mùa nóng - cao điểm của máy lạnh, sắp tới công ty vẫn có nhiều chương trình bán hàng và đang chuẩn bị dần như mùa mưa bán máy giặt, mùa cuối năm bán iPhone sắp ra mắt. "Với cách làm khác biệt theo hiệu ứng 'nước chảy vào chỗ trũng', dù thị trường bảo hòa hay chính hệ thống chúng tôi cũng cắt giảm cửa hàng, doanh thu vẫn tăng và lợi nhuận cải thiện", ông Hiểu Em chia sẻ.

Lũy kế đến hết tháng 6, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt doanh thu hơn 44.294 tỷ đồng. Dù hoạt động với tổng số cửa hàng chỉ bằng 90% so với cùng kỳ, doanh thu bán niên vẫn tăng 6%. Theo ước tính của SSI Research, biên lợi nhuận gộp của hai chuỗi tiếp đà phục hồi trong quý II với 19%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước nhờ mức tồn kho an toàn và tối ưu hóa chi phí.

Cả doanh thu và tỷ suất lợi nhuận đều đang quay lại tiệm cận mức đỉnh hồi quý III/2022 - thời điểm trước khi tiêu dùng không thiết yếu bắt đầu suy thoái. Ông Hiểu Em tự tin rằng với bối cảnh giá cả bình ổn như hiện tại, con số trên hoàn toàn có thể duy trì. Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung tăng giá trị tuyệt đối lợi nhuận nhiều hơn là biên lợi nhuận.

Doanh thu và biên lợi nhuận Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh đang quay lại mức đỉnh hồi quý III/2022. Ảnh: SSI

Thời gian qua, hai chuỗi bán lẻ này thực hiện tinh gọn bộ máy, đóng 32 cửa hàng Thế Giới Di Động và 97 cửa hàng Điện Máy Xanh hoạt động kém hiệu quả trong nửa đầu năm. Công ty cho biết ưu tiên tái sử dụng đội ngũ lao động từ những điểm bán bị đóng cửa và nhìn chung thu nhập của nhân viên tăng lên so với trước. Tuy nhiên tính trên toàn hệ thống MWG vẫn giảm hơn 5.900 việc làm so với đầu năm.

Ban lãnh đạo xác định về cơ bản, họ đã hoàn thành quá trình tái cấu trúc và có thể sẽ dừng việc thu gọn mạng lưới. Sắp tới họ tập trung vào tái cấu trúc về chính sách để tăng chất lượng ở mỗi điểm bán như áp dụng lương khoán, tạo chính sách giúp nhân viên chủ động tham gia vào việc bán hàng để tăng thu nhập và chính sách để quản lý làm chủ mỗi cửa hàng. Tuy nhiên công ty sẽ liên tục theo dõi tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận để đảm bảo mỗi cửa hàng đều tạo ra kết quả, nếu không sẽ cân nhắc có biện pháp tinh gọn.

Tất Đạt