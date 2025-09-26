CEO TDLand: The Campus 2 tạo trục thương mại mới cho Nghệ An

Phân khu The Campus 2 thuộc đô thị Eco Central Park với hai mặt đại lộ kết nối trung tâm Vinh, tạo nên tuyến phố thương mại nhiều loại hình, hút giới đầu tư, theo CEO TDLand.

Phân khu quy mô 14,3 ha, gồm sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự được nhà sáng lập Ecopark ra mắt hôm 23/9. Theo ông Trần Minh Thành - Tổng giám đốc TDLand, phân khu sở hữu nhiều lợi thế.

Về vị trí, The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách 70 m và Âu Cơ 34 m, đối diện khối đế tháp căn hộ 30 tầng Central Park Residences và quảng trường Ánh Sáng rộng 3,5 ha. Từ đây, cư dân tiếp cận nhanh trung tâm TP Vinh cũ trong 10 phút, 20 phút đến sân bay quốc tế Vinh hay khu du lịch Cửa Lò.

Phân khu tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách 70 m. Ảnh: Ecopark

"The Campus 2 có tiềm năng lớn để hình thành những trục phố thương mại sầm uất với khách hàng ổn định từ cư dân nội khu và du khách", ông Thành nhận định. Ông cho rằng sự xuất hiện của phân khu này phù hợp cho các loại hình kinh doanh F&B, giáo dục và dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ thành đạt.

Qua đánh giá, khảo sát nhu cầu thị trường từ trước khi dự án ra mắt, lãnh đạo TDLand cho biết có hai nhóm khách hàng đang quan tâm phân khu. Đầu tiên là nhóm nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, vốn quen thuộc với thương hiệu Ecopark và tin vào khả năng phát triển hạ tầng tại Vinh. Thứ hai là giới doanh nhân, trí thức trẻ thành đạt tại Nghệ An - Hà Tĩnh, tìm kiếm môi trường sống xanh, an ninh và tiện nghi cho gia đình.

Phối cảnh tuyến phố tại The Campus 2. Ảnh: Ecopark

"Số lượng khách hàng đăng ký tham gia sự kiện giới thiệu dự án, tham quan đô thị Eco Central Park tăng mạnh so với các phân khu trước đó", ông Thành thông tin. Đại diện đơn vị này lý giải mức giá dễ chịu hơn các phân khu khác đã ra mắt trước đó giúp The Campus 2 nhận sự quan tâm lớn hơn. Ngoài ra, với định vị là khu thương mại, sản phẩm thiết kế hiện đại, trẻ trung, tối giản hơn, phù hợp với gu thẩm mỹ của gia đình trẻ thành đạt.

Nhìn bức tranh rộng hơn, vị này đánh giá Nghệ An những năm gần đây tăng nhanh nhu cầu về môi trường sống chất lượng cao, thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt, quỹ đất khiến địa phương chưa có nhiều đô thị quy mô lớn. Eco Central Park đến nay vẫn đóng vai trò đại đô thị lớn nhất tỉnh, quy mô gần 200 ha, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà ở, thương mại, giải trí, giáo dục, chăm sóc sức khỏe.

Trường liên cấp FPT Vinh trong khuôn viên Eco Central Park khởi công hôm 19/9. Ảnh: Ecopark

Đô thị này giải được bài toán lớn của Nghệ An là thời tiết, nước nhiễm lợ, đất nhiễm mặn nhờ quy hoạch hơn 50 ha cho cây xanh mặt nước, tích cực trồng cây, rửa mặn. Do đó, phân khu The Campus 2 hưởng lợi thế hút khách từ quy hoạch toàn đô thị, đáp ứng nhu cầu sống xanh.

Cư dân có thể tiếp cận hệ thống trường học quốc tế, trung tâm học tập, thư viện, nhà sách trong bán kính dưới 1.200 m. Trường liên cấp FPT Vinh quy mô 27.000 m2 đã khởi công trong khuôn viên đại đô thị, quy mô đào tạo 2.800 học sinh, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2026–2027.

"Uy tín của chủ đầu tư Ecopark cũng được xem là bảo chứng cho tiến độ và chất lượng", ông Thành nói.

TDLand đồng hành phân phối The Campus 2. Ảnh: Ecopark

Đại diện TDLand nhận định, sự kết hợp giữa môi trường sinh thái, quy hoạch đồng bộ và vị trí giao thương khiến The Campus 2 trở thành điểm hội tụ mới của giới đầu tư và doanh nhân tại Bắc Trung Bộ. Lý trên thúc đẩy đơn vị quyết định đồng hành nhà sáng lập Ecopark để phân phối chính thức phân khu này.

Hoài Phương