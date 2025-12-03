CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt

Lạng SơnTổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị cáo buộc tự nhận có 20 căn nhà liền kề tại dự án ở Nha Trang cần bán "giá tốt", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố Nguyễn Đình Nam (46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên, có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Nam lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Nam thông tin rằng Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên đang thi công dự án nhà ở tại Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8, thành phố Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa. Ông ta khoe có 20 căn nhà liền kề với giá 3,3 tỷ đồng một căn. Nếu tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu mua thì Nam bán với "giá tốt", chỉ còn 3 tỷ đồng một căn.

Tuy nhiên, công an xác định, vào thời điểm trên dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để ký kết hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư chưa ký kết bất kỳ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào với 20 thửa đất và căn nhà liền kề với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên. Vì tin lời của Nam, nhiều người đã chuyển tiền ký kết hợp đồng mua bán nhà, đất. Trong đó có một số nạn nhân là người Lạng Sơn.

Bước đầu, công an xác định Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Phạm Dự