CEO Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị khởi tố

Hưng YênTrịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global, bị cáo buộc lừa đảo hơn 450 tỷ đồng từ huy động trái phiếu.

Ngày 9/1, VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố Thiên của Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, ông này còn là Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên.

Theo điều tra ban đầu, Thiên đã gian dối khi dùng nhiều công ty khác nhau, đều do mình điều hành, để phát hành 3 đợt trái phiếu trái quy định có tổng giá trị hơn 1.253 tỷ đồng. Thiên sau đó huy động được tổng số tiền hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Tiền huy động được, bị can không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết, mà dùng hết cho cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tổng giám đốc Trịnh Phan Thiên. Ảnh: Ngọc Thiên Global

Trước đó, đầu tháng 12/2025, Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Doanh nghiệp bị xác định là không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với nhiều báo cáo tài chính, kiểm toán.

Ngọc Thiên Global tiền thân là một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại lâu đời, chuyên về buôn bán kim loại, xử lý chất thải nguy hại, tái chế kim loại màu. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính.

Tháng 3/2017, Ngọc Thiên Global tăng vốn điều lệ từ 7,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và sau đó có quy mô 990 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Trong đó, ông Thiên giữ hơn 99% vốn điều lệ.

