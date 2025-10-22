CEO Sun PhuQuoc Airways: Phát triển hàng không gắn với điểm đến

PhuQuoc Airways kỳ vọng biến hàng không thành động lực thúc đẩy du lịch, dùng sức hút của điểm đến tạo lợi thế cạnh tranh, theo CEO Nguyễn Mạnh Quân.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa được Sun Group công bố ra mắt và mở bán vé vào ngày 15/10. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết hãng không đặt mình vào cuộc cạnh tranh về giá hay tần suất, mà chọn hướng đi khác biệt: gắn phát triển hàng không với phát triển điểm đến.

Để làm rõ hơn về chiến lược biến hàng không thành một phần trong bức tranh du lịch bền vững, CEO có cuộc trao đổi với VnExpress về tầm nhìn, chiến lược, cách vận hành của hãng bay.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: NVCC

- Là thương hiệu đi sau, Sun PhuQuoc Airways lựa chọn hướng đi như thế nào để tạo bản sắc riêng?

- Trong những năm gần đây, thị trường hàng không Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện toàn cầu. Chính phủ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, điều đó thể hiện rõ trong triển vọng của ngành hàng không - lĩnh vực được xem là "động cơ" cho phát triển kinh tế và du lịch.

Nhìn tổng thể, đây là một thị trường mở, năng động và đang phát triển nhanh. Dù chỉ có vài hãng nội địa lớn, nhưng đã có hơn 30 hãng quốc tế khai thác các đường bay đến Việt Nam, tạo nên một môi trường cạnh tranh tự nhiên, đa dạng và hấp dẫn.

Sun PhuQuoc Airways không đi theo lối mòn cạnh tranh về giá hay tần suất, mà hướng tới một mô hình khác biệt - gắn phát triển hàng không với phát triển điểm đến. Chúng tôi không cạnh tranh trực tiếp với các hãng khác, mà cạnh tranh bằng sức hấp dẫn của điểm đến.

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với đảo Ngọc. Nếu Bali, Phuket hay Jeju có hãng hàng không riêng góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, thì Phú Quốc cũng xứng đáng trở thành một điểm đến quốc tế.

Thị trấn hoàng hôn, Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

- SPA sẽ vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ nào?

- Với Sun PhuQuoc Airways, chúng tôi lựa chọn con đường "full-service" (cung cấp dịch vụ trọn gói và toàn diện). Trên thực tế, trong mô hình này không có sự phân loại nhất định kiểu 3 sao, 4 sao hay 5 sao như trong khách sạn nhưng chúng tôi sẽ luôn hướng tới tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, cả về sản phẩm, dịch vụ lẫn trải nghiệm khách hàng.

Chúng tôi xác định đây là hành trình dài hơi, không thể tuyên bố "5 sao" ngay từ ngày đầu, mà cần một lộ trình phát triển bài bản, từng bước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quốc tế về chất lượng, an toàn, tiện nghi và dịch vụ.

- Với định vị đó, đơn vị làm sao để vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiếp cận được với mọi người dân và du khách như tuyên bố trước đó?

- Giá vé luôn là mối quan tâm của hành khách. Thực tế, mức giá được điều chỉnh linh hoạt theo cung - cầu thị trường, mùa vụ và nguồn cung tàu bay. Do đó, khi nói đến "phân khúc giá", điều quan trọng không nằm ở việc đắt hay rẻ, mà ở giá trị và trải nghiệm mà hành khách nhận được.

Với Sun PhuQuoc Airways, chúng tôi không định vị bằng giá, mà bằng sứ mệnh. Mục tiêu của hãng là kết nối và nâng tầm điểm đến, đặc biệt là Phú Quốc để nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận hơn, dù là du khách nội địa hay quốc tế. Vì vậy, chính sách giá của chúng tôi được xây dựng trên nguyên tắc hợp lý, cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp và khả năng tiếp cận của hành khách.

Sun PhuQuoc Airways không phải là hãng bay đắt đỏ, mà là hãng bay đáng giá. Khách hàng cảm nhận được sự khác biệt trong trải nghiệm, dịch vụ và hành trình, tương xứng với tiêu chuẩn của một hãng hàng không 5 sao mang tinh thần Việt Nam.

- Ngoài giá vé, lộ trình cụ thể cho việc nhận và vận hành đội tàu bay trong thời gian tới là gì?

- Trước hết, cần nhìn vào bối cảnh chung của ngành sản xuất máy bay trên thế giới hiện nay. Cả hai nhà sản xuất lớn là Boeing và Airbus đều đang chịu áp lực rất lớn về chuỗi cung ứng và lịch giao hàng. Theo kế hoạch hiện tại, các đơn đặt hàng mới của bất kỳ hãng hàng không nào cũng chỉ có thể được bàn giao sớm nhất từ năm 2030 trở đi. Điều này có nghĩa là nếu đặt mua ngay hôm nay cũng khó có thể nhận tàu bay trước thời điểm đó.

Vì vậy, Sun PhuQuoc Airways xây dựng chiến lược phát triển đội bay theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và giữa mua mới - thuê khai thác để đảm bảo tiến độ vận hành. Chúng tôi không giới hạn mình trong một mô hình cố định, mà đa dạng hóa phương án đầu tư, vừa đảm bảo hiệu quả tài chính, vừa chủ động nguồn lực để đạt được mục tiêu mở rộng đội bay theo từng giai đoạn.

Điều quan trọng là chúng tôi đi từng bước chắc chắn, nhưng có tầm nhìn xa, để Sun PhuQuoc Airways có thể phát triển bền vững và bắt kịp xu hướng thị trường quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways đã đón 3 trên tổng số dự kiến 8 tàu bay trong năm 2025. Ảnh: Sun Group

- Trong tương lai gần, ông kỳ vọng hãng sẽ đạt được vị thế gì trên thị trường hàng không Việt Nam và khu vực?

- Mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2026 là vận hành khoảng 25 tàu bay, qua đó hoàn thiện mạng bay nội địa và mở rộng đến các thị trường quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Với quy mô đội bay này, chúng tôi sẽ có đủ năng lực để kết nối các trung tâm du lịch lớn của Việt Nam - Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh - Phú Quốc, đồng thời mở rộng ra các điểm đến quốc tế như Seoul, Bangkok, Singapore hay Đài Bắc.

Chúng tôi không đặt tham vọng trở thành hãng hàng không lớn nhất, mà là hãng hàng không được nhớ đến vì sự khác biệt và gắn kết với điểm đến. Khi người ta nghĩ đến Phú Quốc, họ sẽ nghĩ đến Sun PhuQuoc Airways, như một biểu tượng của sự thuận tiện, thân thiện và tận hưởng.

Thái Anh