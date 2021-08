CEO Phú Đông Group: 'Giá thép tăng khiến giá nhà tăng 5-10%'

Ông Ngô Quang Phúc, CEO Phú Đông Group cho biết giá thép tăng 50% từ cuối 2020 đến giữa quý II/2021 buộc doanh nghiệp điều chỉnh giá nhà thêm 5-10%.

Chia sẻ tại hội thảo trực tuyến "Giá nhà có giảm do Covid-19" của Forbes Việt Nam mới đây, ông Ngô Quang Phúc, CEO Phú Đông Group cho biết, giá nguyên vật liệu tăng là một vấn đề lớn trên thị trường hiện tại. Bởi đây là một trong năm yếu tố cấu thành nên giá một sản phẩm bất động sản, bên cạnh chi phí đất, xây dựng, quản lý và kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giá sắt, thép hiện chiếm 15-20%, nằm trong nhóm chi phí xây dựng. Do vậy, việc mặt hàng này tăng 50% từ cuối năm ngoái đến giữa quý II năm nay buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chi phí giá bán tăng 5-10%. Nếu doanh nghiệp nào không tăng giá bán, họ phải giảm kỳ vọng lợi nhuận xuống.

Trong khi đó, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Việt An Hoà cho rằng, nếu trong điều kiện trước Covid-19, việc giá thép tăng khiến giá nhà tăng lên là chính xác. Thời điểm đó, doanh nghiệp thường đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu chỉ khoảng 15%. Còn hiện nay, các chủ đầu tư đã đặt kỳ vọng rất cao, gấp 2-3 lần, có những dự án lời đến 40-50% rồi. Do đó, quan điểm của ông là doanh nghiệp không nhất thiết phải tăng giá nhà khi giá sắt thép tăng.

Tuy nhiên, với nhà liền thổ, ông Quang đánh giá có thể tăng 5-15% theo giá thép vì khác với chung cư, người mua hoàn toàn tính được các loại chi phí cấu thành sản phẩm.

Nói thêm về việc giá nhà tiếp tục đà tăng, vượt xa thu nhập trung bình của một người bình thường, ông Ngô Quang Phúc cho biết việc tạo ra nguồn cung hợp túi tiền người mua, ví dụ căn hộ 2 tỷ đồng tại TP HCM, hiện không dễ khi các yếu tố cấu thành giá sản phẩm đều tăng trong thời gian qua.

Ví dụ như chi phí đất, theo ông, các doanh nghiệp hiện phải mua đất cao hơn ngày xưa rất nhiều. "Một chủ đầu tư chỉ bán nhà giá thấp hơn khi họ mua đất từ rất lâu trước đó", ông nói và cho biết muốn có nhà giá rẻ phải xây dựng được một quỹ đất giá rẻ.

Hay với chi phí xây dựng, bên cạnh giá nguyên vật liệu, nhân công tăng, thậm chí tăng lên rất nhiều, các tiêu chuẩn của các chung cư cũng được nâng cấp, khiến giá xây dựng bị đội lên. Đơn cử như hệ thống phòng cháy chữa cháy, ông cho biết trước đây Phú Đông chỉ đầu tư khoảng 15 tỷ đồng cho một chung cư 400 căn hộ, nhưng nay, con số đã lên đến 25 tỷ đồng hoặc hơn.

"Bản chất giá xây dựng không điều chỉnh được nhiều. Cùng lắm phải cơ cấu diện tích nhỏ lại để giảm phần tiền này", ông cho biết.

Bên cạnh đó, nỗ lực kiểm soát các chi phí quản lý doanh nghiệp có thể giúp chủ đầu tư chủ động phần nào nhưng không giúp cải thiện nhiều tới giá thành. Ở yếu tố cuối cùng, ông cho biết, nếu doanh nghiệp có kỳ vọng lợi nhuận vừa phải, may ra mới có cơ cấu giá hợp lý.

Đức Minh