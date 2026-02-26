CEO Odyssey: Môi trường cởi mở giúp học sinh thêm chủ động, tự tin

Môi trường giáo dục được xây dựng trên các giá trị tôn trọng, tin cậy, cởi mở sẽ tạo điều kiện tốt giúp học sinh cải thiện tính chủ động và tự tin hơn, theo CEO trường Quốc tế Odyssey.

Trường Quốc tế Odyssey (OIS) tại Đà Nẵng với chương trình học dành cho người từ 3 đến 14 tuổi. Trường được thành lập vào tháng 8/2024 và đang trong tiến trình triển khai ứng viên để cấp chứng nhận đạt chuẩn chương trình Tú tài Quốc tế (IB).

Sau thời gian vận hành, ông Michael Osswald, CEO trường Odyssey có dịp chia sẻ về định hướng phát triển và tầm nhìn đóng góp cho giáo dục Đà Nẵng thông qua việc xây dựng một trường quốc tế đạt chuẩn toàn cầu. Ông Michael Osswald có hơn 15 năm kinh nghiệm sáng lập và vận hành các cơ sở giáo dục, bao gồm Trường Quốc tế Châu Âu (EIS) và Hệ thống Mầm non Quốc tế Wisdomland.

- Vì sao ông chọn Đà Nẵng để phát triển dự án giáo dục?

- Đà Nẵng là thành phố đang phát triển rất nhanh. Danh tiếng của thành phố này đã vươn ra khỏi phạm vi trong nước, tới khu vực Đông Nam Á và toàn cầu. Tôi tin rằng một thành phố có quy mô và chiến lược phát triển rõ ràng sẽ cần thêm nhiều lựa chọn giáo dục quốc tế chất lượng cao, chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển đó.

Ông Michael Osswald, CEO Trường Quốc tế Odyssey Đà Nẵng. Ảnh: Odyssey

Trường Quốc tế Odyssey được thành lập dựa trên ý tưởng đơn giản: tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mỗi học sinh đều được trân trọng.

Chúng tôi đã lựa chọn chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) và hiện là trường ứng viên IB đang trong quá trình thẩm định. Tôi dự kiến chương trình IB Tiểu học (PYP) và Trung học cơ sở (MYP) tại Odyssey dự kiến được công nhận chính thức vào cuối năm 2026, theo sau đó là chương trình IB Diploma (DP).

Khi tôi thành lập Trường Quốc tế Châu Âu (EIS) tại TP HCM vào năm 2009, chúng tôi khởi đầu chỉ với 15 học sinh. Sau 4 năm, chúng tôi đã đạt chuẩn IB (International Baccalaureate) cho tất cả các cấp học từ Mầm non đến Trung học (PYP-DP). Từ những kinh nghiệm đó, tôi sẽ áp dụng vào Odyssey để ngôi trường này vừa tạo được bản sắc riêng, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo như tôi từng làm.

- Phương pháp giáo dục tại Odyssey mang lại sự khác biệt gì cho học sinh?

- Với tôi, việc học cần thú vị và ý nghĩa, chứ không phải là gánh nặng. Học sinh cần chủ động và có trách nhiệm với việc học của mình, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. Việc học cũng cần gắn liền với thực tiễn cuộc sống.

Gần đây, các học sinh bậc trung học của chúng tôi đã tổ chức một triển lãm khoa học về các "hệ thống sự sống" quanh ta. Hoạt động này giúp các em củng cố kiến thức đã học trong nhiều tuần và trình bày kết quả nghiên cứu trước giáo viên, phụ huynh và các em học sinh nhỏ tuổi hơn.

Triển lãm khoa học về các "hệ thống sự sống" quanh ta của học sinh khối Trung học tại Odyssey. Ảnh: Odyssey

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là việc học sinh trình bày ý tưởng một cách tự tin. Những trải nghiệm như vậy giúp các em phát triển nhiều kỹ năng vượt ra ngoài kiến thức học thuật.

Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến học tập trải nghiệm. Ví dụ, khi học về bản sắc địa phương, học sinh không chỉ dựa vào sách giáo khoa mà còn đến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng để trực tiếp tìm hiểu lịch sử của thành phố.

Một phụ huynh từng chia sẻ với tôi rằng sau khi học về chiến thắng Bạch Đằng, con họ đã chủ động đề nghị đến thăm sông Bạch Đằng và tự tìm thêm sách để đọc. Sự tò mò này xuất phát từ hứng thú tự nhiên chứ không phải áp lực bài tập, và đó chính là động lực học tập mà chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng.

- Ông đã xây dựng đội ngũ và văn hóa nhà trường như thế nào?

- Tôi tập trung tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi đội ngũ nhân sự cảm thấy được tôn trọng và ghi nhận. Tôi tin rằng đây là yếu tố then chốt để mang lại chất lượng giáo dục ổn định và cao cho học sinh.

Việc phát triển chương trình giảng dạy và đào tạo được dẫn dắt bởi các Điều phối viên IB giàu kinh nghiệm, những người luôn đồng hành và hỗ trợ các giáo viên trong trường. Điều này giúp đảm bảo triết lý IB được áp dụng nghiêm túc và nhất quán trong lớp học.

- Cơ cấu học sinh quốc tế và trong nước tại Odyssey hiện nay ra sao?

- Hiện tại, khoảng 70% học sinh của chúng tôi là học sinh quốc tế và 30% là học sinh trong nước. Tôi xem sự đa dạng này là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng học tập và làm việc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

- Trường đầu tư cơ sở vật chất như thế nào để đáp ứng định hướng phát triển lâu dài?

- Chúng tôi đã xây dựng một khuôn viên chuyên biệt nhằm mang tới trải nghiệm học thực tiễn, an toàn và thú vị cho học sinh. Ngày 28tháng 1 năm 2026 vừa rồi, nhà trường đã đưa vào hoạt động hồ bơi dài 25 m, phù hợp cho cả giảng dạy và thi đấu, đồng thời, chúng tôi khởi công xây dựng khối nhà dành cho bậc trung học và phổ thông, cùng với nhà đa năng và hội trường, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Quan trọng hơn, khu đất này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Nhà trường được cấp phép đầy đủ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Với tôi, điều này thể hiện cam kết lâu dài đối với Đà Nẵng và mang lại sự tin tưởng cho các gia đình về tính ổn định của nhà trường.

Lễ khai trương bể bơi và khởi công xây dựng khối nhà dành cho bậc trung học và phổ thông của Odyssey diễn ra ngày 28/1. Ảnh: Odyssey

- Odyssey chuẩn bị cho học sinh vào đại học trong nước và quốc tế như thế nào?

- Chuẩn bị cho học sinh vào đại học là một mục tiêu dài hạn. Tôi xem chương trình Tú tài Quốc tế IB Diploma (IB DP Programme) là một trong những con đường vững chắc nhất dẫn tới giáo dục đại học nhờ sự chú trọng vào tư duy phản biện và khả năng học tập độc lập.

Dù học sinh có kế hoạch du học hay theo học tại các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam, chương trình IB đều mang lại nền tảng học thuật mạnh mẽ.

Hiện tại, chúng tôi giảng dạy đến khối 7 và dự kiến mở rộng lên các khối cao hơn trong năm học 2026-2027, song song với việc tiếp tục chuẩn bị cho chương trình IB Diploma.

Tại Trường Quốc tế châu Âu trước đây, chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ lộ trình IB - từ PYP đến DP - chỉ trong 4 năm, và tôi đang áp dụng kinh nghiệm đó tại Odyssey.

- Mức học phí ở Odyssey như thế nào?

- Tôi hiểu rằng học phí là yếu tố quan trọng đối với các gia đình. Mức học phí của chúng tôi được xây dựng để duy trì các tiêu chuẩn của IB cũng như thu hút và giữ chân đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Đồng thời, tôi tin rằng học phí này có tính cạnh tranh khi so sánh với các trường IB tại Hà Nội và TP HCM, xét trên những dịch vụ giáo dục mà chúng tôi cung cấp.

- Định hướng phát triển của Odyssey trong 5 năm tới là gì?

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng Trường Quốc tế Odyssey trở thành trường quốc tế hàng đầu tại khu vực Đà Nẵng.

Tầm nhìn của chúng tôi là đưa Trường Quốc tế Odyssey trở thành ngôi trường quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng và vươn xa hơn; là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh mong muốn tìm kiếm một môi trường giáo dục quốc tế đích thực, nơi con trẻ có lộ trình học tập ý nghĩa và tràn đầy hứng khởi.

Đồng hành cùng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để hiện thực hóa tầm nhìn ấy là trách nhiệm và cũng là thử thách của chúng tôi . Sau khi triển khai thành công Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) và Trung học (MYP), Odyssey sẽ ra mắt Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế (DP) và mong chờ lứa học sinh tốt nghiệp đầu tiên vào cuối năm học 2029 - 2030.

Chúng tôi tin rằng các học sinh và cựu học sinh Odyssey sẽ tạo ra những tác động tích cực, lan tỏa ảnh hưởng tốt đẹp đến xã hội và cộng đồng. Những nỗ lực tận tâm tại Odyssey cũng nhằm truyền cảm hứng để mỗi em kiến tạo tầm nhìn cho chính cuộc đời mình. Như danh họa Picasso từng nói: "Mẹ tôi bảo rằng, nếu con là người lính, con sẽ trở thành tướng quân. Nếu con là tu sĩ, con sẽ trở thành Giáo hoàng. Nhưng thay vào đó, tôi là họa sĩ, và tôi đã trở thành Picasso".

Thái Anh