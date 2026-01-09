CEO Nvidia không bận tâm nếu phải nộp gần 8 tỷ USD thuế

Jensen Huang chưa từng lo ngại việc có thể phải nộp thuế tài sản gần 8 tỷ USD cho bang California, nếu đề xuất mới được áp dụng.

Bang California - nơi CEO Nvidia Jensen Huang sinh sống - đang xem xét sáng kiến áp thuế tài sản một lần 5% với các tỷ phú tại đây. Với khối tài sản 157 tỷ USD, theo ước tính của Bloomberg, Huang có thể phải nộp thuế 7,85 tỷ USD. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television ngày 6/1, ông cho biết "hoàn toàn thấy ổn" nếu việc này xảy ra.

"Nói thật là tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến điều đó", tỷ phú 62 tuổi cho biết khi được hỏi liệu đề xuất này có khiến ông lo ngại. "Chúng tôi chọn sống ở Thung lũng Silicon. Họ muốn áp thuế nào cũng được. Tôi hoàn toàn ổn với điều đó", ông khẳng định.

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Sáng kiến áp thuế tài sản với các tỷ phú được một công đoàn của nhân viên y tế đưa ra vào tháng 11/2025 và được nhiều nghị sĩ ủng hộ. Họ đề nghị áp thuế 5% lên tổng tài sản của các cá nhân sở hữu trên 1,1 tỷ USD và cư trú tại California tính đến đầu năm 2026. Nguồn thu mới sẽ được phân bổ cho ngân sách y tế, giáo dục và hỗ trợ lương thực của bang, vốn đang thiếu hụt lớn sau các đợt cắt giảm chi tiêu.

Dù vậy, sáng kiến này cần thu thập hơn 870.000 chữ ký để được đem ra bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Nếu được thông qua, các tỷ phú cư trú tại California bị đánh thuế trên toàn bộ tài sản có giá trị, gồm cổ phiếu hoặc doanh nghiệp họ sở hữu, bất kể họ có rời khỏi bang trong năm 2026 hay không. Bất động sản sẽ được loại khỏi diện tính thuế, do cư dân đã phải nộp thuế nhà đất. Theo đề xuất, các tỷ phú được phép chia khoản thuế phải nộp trong 5 năm.

Những người ủng hộ cho rằng thuế này có thể giúp ngân sách bang thu về khoảng 100 tỷ USD từ 200 người giàu nhất của bang, trong đó có CEO Nvidia Jensen Huang. Forbes ước tính phần lớn tài sản của Huang đến từ việc nắm giữ khoảng 3% cổ phần Nvidia - hãng chip hiện được định giá hơn 4.600 tỷ USD.

Huang cho rằng việc Nvidia đặt trụ sở tại Santa Clara, California là một lợi thế lớn. "Chúng tôi làm việc ở Thung lũng Silicon vì đó là nơi có nguồn nhân lực", ông nói. Theo Huang, khả năng tuyển dụng nhân sự đủ trình độ thường là yếu tố quan trọng nhất khi công ty quyết định hiện diện ở đâu. "Ở đâu có nhân tài, chúng tôi sẽ đặt văn phòng ở đó", ông kết luận.

Hà Thu (theo CNBC)