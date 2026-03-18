CEO Nvidia dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD từ đơn hàng chip năm nay

CEO Jensen Huang dự báo "suy luận" (Inference) là giai đoạn bùng nổ tiếp theo của AI, mang lại cho Nvidia đơn hàng chip 1.000 tỷ USD vào cuối năm nay.

Khoác trên mình chiếc áo da màu đen đặc trưng, CEO Nvidia Jensen Huang vừa có hai giờ đồng hồ chia sẻ trước hội trường chật kín người ở San Jose, bang California, Mỹ. Đây là sự kiện công nghệ của doanh nghiệp này hôm 17/3 và ông dành thời gian nói nhiều về tầm nhìn dẫn đầu trong sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

CEO Nvidia Jensen Huang chia sẻ tại hội nghị AI toàn cầu Nvidia GTC ở San Jose, California, Mỹ, ngày 16/3.

Ông cho biết mình hình dung Nvidia sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu chip cung cấp năng lượng cho chatbot như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động sang thị trường bộ xử lý suy luận (inference) mới nổi.

Sau khi một công cụ AI được huấn luyện, các chip suy luận cho phép công nghệ này sử dụng những gì đã học và tạo câu trả lời (như viết tài liệu, tạo hình ảnh...) hiệu quả hơn so với chip phục vụ các mô hình ngôn ngữ lớn. Tỷ phú 63 tuổi nhận định lĩnh vực "suy luận" sắp chuyển sang một bước ngoặt phát triển mới.

"Chúng tôi đã tái phát minh điện toán, giống như cuộc cách mạng với máy tính cá nhân và internet vậy", Huang tuyên bố. Ông cũng dự báo rằng Nvidia sẽ đạt lượng đơn hàng chip trị giá 1.000 tỷ USD vào cuối năm nay. Con số này gấp đôi ước tính của ông so với năm ngoái và gấp gần 5 lần doanh thu năm 2025 của doanh nghiệp.

Nhờ vị thế thống trị trên thị trường chip AI, Nvidia đã tăng doanh thu hàng năm từ 27 tỷ USD năm 2022 lên 216 tỷ USD vào năm ngoái. Mức tăng trưởng thần tốc này đã mang lại mức vốn hóa thị trường 4.500 tỷ USD cho công ty, tăng mạnh từ mức 1.000 tỷ USD vào ba năm trước.

Thực tế, cổ phiếu Nvidia đã hạ nhiệt kể từ khi họ trở thành doanh nghiệp đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh lo ngại sự bùng nổ của AI bị thổi phồng quá mức.

Trong khi đó, giới phân tích dự báo doanh thu của Nvidia sẽ vượt quá 330 tỷ USD trong năm tới. Thêm nữa, công ty đang gặp thách thức nghiêm trọng đầu tiên trên thị trường chip AI khi các ông lớn công nghệ khác như Google và Meta đang xoay xở phát triển chip của riêng họ.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang lĩnh vực "suy luận", Nvidia đã ký một thỏa thuận cấp phép trị giá hàng tỷ đô la với startup chuyên tạo chip Groq, gồm việc tuyển dụng các kỹ sư hàng đầu của công ty khởi nghiệp này.

Dan Ives, nhà phân tích từ công ty chứng khoán Wedbush, cho rằng Nvidia sẽ không nhường bất kỳ thị phần nào cho Google hay Meta. Ông nhận định giá trị thị trường của doanh nghiệp này có thể vượt quá 6.000 tỷ USD hoặc cao hơn nữa trong năm tới.

