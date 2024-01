CEO Nvidia âm thầm đến Trung Quốc

Lần đầu tiên sau nhiều năm, CEO hãng chip Nvidia (Mỹ) Jensen Huang đến Trung Quốc để dự tiệc năm mới cùng các nhân viên tại đây.

China Daily trích các nguồn tin thân cận cho biết tuần trước, Huang đã ghé thăm văn phòng của Nvidia ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. Ông cũng dự tiệc năm mới của công ty này tại Bắc Kinh, mặc trang phục địa phương và nhảy trong một tiết mục văn nghệ.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Huang quay lại Trung Quốc. Hồi tháng 6/2023, giới truyền thông cũng đưa tin Huang sẽ đến Trung Quốc và ghé thăm vài công ty. Tuy nhiên, chuyến đi này đã không diễn ra.

CEO Nvidia Jensen Huang biểu diễn trong tiệc năm mới của công ty ở Bắc Kinh. Ảnh: Nvidia

Lần này, chuyến đi của Huang diễn ra khá lặng lẽ. Ông không gặp quan chức chính phủ Trung Quốc hay thông báo các quyết định kinh doanh lớn nào. Trên yicai.com hôm 21/1, Nvidia cho biết mục đích chính của ông là "có khoảng thời gian tuyệt vời" với các nhân viên tại Trung Quốc.

ECNS cho rằng chuyến đi của ông có thể còn nhằm trấn an các khách hàng, do Trung Quốc là thị trường rất lớn của Nvidia. Nguồn tin của ECNS cho rằng nhiều khách hàng tại Trung Quốc vẫn chưa hài lòng với các loại chip mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường này, do lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Nvidia vì thế cần thường xuyên thay đổi chiến lược để thích ứng với môi trường nhiều biến động.

Trên Global Times hôm 21/1, Zhang Xiaorong - Giám đốc Viện nghiên cứu Công nghệ Cao (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho rằng trong vai trò là CEO Nvidia, Huang có thể muốn đích thân đánh giá tình hình tại Trung Quốc để điều chỉnh chiến lược và sản phẩm. Theo Reuters, quy mô thị trường chip AI tại Trung Quốc đại lục hiện vào khoảng 7 tỷ USD. Hơn 90% thị phần thuộc về Nvidia.

2 năm qua, chính phủ Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip AI cao cấp của Nvidia sang Trung Quốc. Giai đoạn tháng 2/2022 đến tháng 1/2023, thị trường Trung Quốc (đã bao gồm Hong Kong và Đài Loan) đóng góp 47% doanh thu cho Nvidia.

"Nvidia có thể cần hợp tác với các người chơi khác ở Trung Quốc để đảm bảo sản phẩm của họ đến được thị trường này", Zhang cho biết. Củng cố quan hệ với doanh nghiệp ở đây cũng sẽ giúp Nvidia duy trì lợi thế cạnh tranh trên toàn cầu, do chuỗi cung ứng tại Trung Quốc đang ngày càng hoàn thiện.

Hà Thu (theo ECNS)